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El Manchester United negocia el fichaje de Felix Nmecha para adelantarse al Manchester City y al Liverpool en la lucha por el jugador del Borussia Dortmund
Los Red Devils contactan a la estrella del Dortmund
El Manchester United negocia el fichaje de Nmecha, del Dortmund, y trabaja intensamente para cerrar su traspaso a la Premier League.
Christopher Vivell, responsable del área de ojeadores del United, mantiene contacto constante con los representantes del jugador de 25 años, lo que confirma el interés del club en ficharlo antes de que termine el mercado.
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Fuerte competencia de la Premier League y de España
El United no es el único interesado en Nmecha: varios de los principales clubes europeos siguen de cerca su situación. Según Sky Sports, Manchester City y Liverpool también lo vigilan para reforzar su mediocampo.
Además, el Real Madrid sigue de cerca al futbolista. La competencia por su fichaje crece, con José Mourinho entre sus admiradores, aunque de momento el United es el más proactivo.
El Dortmund se mantiene firme en su compromiso a largo plazo
El Dortmund negocia desde una posición de fuerza: Nmecha renovó en marzo hasta 2030 y su contrato no incluye cláusula de rescisión para este verano. Según Kicker, el club ha fijado un precio informal de unos 100 millones de euros para disuadir a posibles compradores.
El director deportivo, Lars Ricken, lo dejó claro: «Felix es fundamental para nosotros». Cualquier equipo interesado, incluso el United, debería presentar una oferta desorbitada solo para que el Dortmund considere abrir negociaciones.
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El creciente prestigio de Nmecha en la escena internacional
Su repentino aumento de valor se debe a sus brillantes actuaciones con la selección alemana en el Mundial: marcó un gol y dio una asistencia ante Curazao, y luego una asistencia decisiva a Deniz Undav (2-1) contra Costa de Marfil.
Estas actuaciones han demostrado su capacidad para decidir partidos al máximo nivel, convirtiéndolo en un objetivo prioritario para los ojeadores del United, que buscan un centrocampista moderno y goleador.