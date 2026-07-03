El Manchester United negocia con el West Ham el fichaje de Crysencio Summerville, mientras el futuro de Marcus Rashford sigue sin definirse

La reputación de Summerville se ha disparado tras sus actuaciones con la selección de los Países Bajos. Aunque la Oranje fue eliminada por Marruecos en dieciseisavos, el extremo brilló: marcó en los dos primeros partidos de grupo y dio una asistencia decisiva a Cody Gakpo en la fase eliminatoria.

El United también valora otras opciones, como Ismaila Sarr, del Crystal Palace, para reforzar las bandas. Tras la eliminación de Holanda, los Red Devils pueden negociar directamente con Summerville.