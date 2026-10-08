El Manchester United ha dado un paso para asegurar el futuro de JJ Gabriel al presentar una oferta formal de beca, pero el club sigue en una posición delicada respecto a la continuidad a largo plazo del adolescente, según The Guardian.

El delantero, que celebró recientemente su 16º cumpleaños, sacudió la academia de Carrington el mes pasado cuando pidió que se cancelara su inscripción. Al presentar esta propuesta formal de beca para la próxima temporada, el United se ha asegurado el derecho a recibir una compensación si el joven decide continuar su carrera en otro lugar, en lugar de permitir que se marche gratis en el mercado de enero.

La situación sigue siendo increíblemente tensa, ya que la relación entre los representantes de Gabriel y la cúpula del club parece haber llegado a un punto de ruptura. A pesar de la reciente publicación de una foto de la plantilla en la que aparece el jugador, que alimentó brevemente el optimismo entre la afición, una reconciliación parece cada vez más improbable.