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¡El Manchester United mueve ficha! El club presenta una oferta de beca por JJ Gabriel, pero se enfrenta a una batalla para retener al prodigio
El Manchester United actúa para proteger su inversión en la cantera
El Manchester United ha dado un paso para asegurar el futuro de JJ Gabriel al presentar una oferta formal de beca, pero el club sigue en una posición delicada respecto a la continuidad a largo plazo del adolescente, según The Guardian.
El delantero, que celebró recientemente su 16º cumpleaños, sacudió la academia de Carrington el mes pasado cuando pidió que se cancelara su inscripción. Al presentar esta propuesta formal de beca para la próxima temporada, el United se ha asegurado el derecho a recibir una compensación si el joven decide continuar su carrera en otro lugar, en lugar de permitir que se marche gratis en el mercado de enero.
La situación sigue siendo increíblemente tensa, ya que la relación entre los representantes de Gabriel y la cúpula del club parece haber llegado a un punto de ruptura. A pesar de la reciente publicación de una foto de la plantilla en la que aparece el jugador, que alimentó brevemente el optimismo entre la afición, una reconciliación parece cada vez más improbable.
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El United exige una tarifa de más de 3 millones de libras por JJ Gabriel
El Manchester United ya había hecho grandes esfuerzos anteriormente para convencer al prodigio sobre su camino hacia el primer equipo, llegando incluso a organizar una reunión con Sir Alex Ferguson para demostrar su importancia dentro de la estructura del United. Sin embargo, el joven no se ha presentado a entrenar desde hace más de tres semanas, y el club ha realizado varios intentos para comprobar su bienestar durante su ausencia.
El United está decidido a recibir un valor justo por un jugador que ha pasado cinco años en su sistema de cantera. Si Gabriel decide unirse a otro equipo de la Premier League, ambos clubes deberán acordar una tarifa de traspaso, o el asunto se resolverá mediante un tribunal del Professional Football Compensation Committee.
El Manchester United probablemente señalaría el caso reciente de Rio Ngumoha, en el que se ordenó al Liverpool pagar al Chelsea 2,8 millones de libras por adelantado más 1,2 millones de libras en variables, para justificar una valoración superior a los 3 millones de libras. Además, el United exigiría una cláusula del 20 % de una futura venta para asegurarse de beneficiarse de su desarrollo en el futuro.
Exigencias asombrosas entre bastidores
El pulso en Carrington llega después de una serie de peticiones llamativas realizadas por el entorno del jugador antes de que la relación se deteriorara. Ha trascendido que los representantes de Gabriel habían solicitado un acuerdo único para el jugador de 16 años, incluida la expectativa de que se entrenara exclusivamente con el primer equipo en lugar de regresar al equipo sub-21 para la pretemporada.
El club había intentado inicialmente acomodar al joven talento, llegando incluso a asignarle al adolescente el dorsal 77 y a pedir permiso a la Premier League para que utilizara 'Gabriel JR' en su camiseta de partido. Sin embargo, las exigencias aumentaron hasta incluir garantías específicas de minutos de juego que el club consideró imposibles de cumplir.
Las informaciones sugieren que su entorno pidió un mínimo de 20 minutos de juego en tres partidos concretos del primer equipo contra Brighton, Bournemouth y Sabah. Cuando el United se negó a aceptar esos ultimátums, el jugador fue posteriormente excluido de la lista de inscritos para la Champions League y de la plantilla de la Carabao Cup.
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Real Madrid y Barcelona lideran la carrera
Con la vía nacional complicada por las tasas del tribunal, se cree que Gabriel está priorizando un traspaso a una gran liga europea, donde los obstáculos económicos para su nuevo club serían significativamente menores. En estos momentos, el Real Madrid está considerado como el principal favorito para hacerse con sus servicios, aunque Barcelona y Paris Saint-Germain también siguen muy de cerca la situación.
Según se informa, el adolescente ha estado manteniendo su forma física en una instalación privada de entrenamiento en Cataluña mientras las distintas partes intentan encontrar una solución a su situación de inscripción. El United recibirá considerablemente menos si se marcha al extranjero, ya que las tasas fijas de compensación de la FIFA para una academia de categoría I ascenderían a solo unas 350.000 £.
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