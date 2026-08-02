AFP
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El Manchester United lanza una ofensiva sorpresa por un defensa del Arsenal mientras Mikel Arteta afronta un dilema en el mercado de fichajes
El Manchester United estudia un audaz movimiento por Lewis-Skelly
Lewis-Skelly, que puede actuar como lateral izquierdo o en el centro del campo, se ha convertido en un objetivo sorpresa para la cúpula de Old Trafford, que busca resolver sus problemas de largo recorrido en el lado izquierdo de la zaga. Aunque Lewis Hall, del Newcastle, sigue siendo una prioridad, un informe de The Independent sugiere que el United está "investigando" si es posible cerrar un acuerdo por el canterano del Arsenal.
La cúpula de Old Trafford lleva tiempo interesada en Lewis-Skelly y pretende comprobar si el Arsenal estaría dispuesto a negociar, dado el plan de los campeones ingleses de gastar a lo grande en las próximas semanas.
- Getty Images Sport
El doble golpe brasileño de Arteta
El interés del United llega en medio de la ambiciosa ofensiva del Arsenal por dos talentos brasileños de talla mundial. El Arsenal ya ha alcanzado un acuerdo con el Newcastle para el traspaso de Bruno Guimaraes después de elevar su oferta a 77 millones de libras más variables. Se espera que esta operación se cierre de forma inminente, proporcionando a Arteta la presencia dominante en el centro del campo que tanto ha deseado para sostener el dominio del Arsenal a nivel nacional y europeo.
Sin embargo, el gasto no termina ahí. El Arsenal también ha sido fuertemente vinculado con un movimiento por la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior, que ha entrado en el último año de su contrato en el Bernabéu. Según se informa, el Arsenal está preparado para romper por completo su actual estructura salarial por un jugador del calibre de Vinicius.
Arteta admite su arrepentimiento por la gestión de Lewis-Skelly
Aunque Lewis-Skelly fue una figura clave en las últimas semanas de la temporada, al ayudar al Arsenal a conquistar su primera Premier League desde 2004, le costó tener minutos con regularidad al principio del año. Arteta ya se había referido anteriormente a la situación y declaró: "He sido duro con él. Hizo una temporada espectacular el año pasado cuando dio el salto al primer equipo. Después tuvo algunos momentos difíciles, pero se mantuvo muy humilde, muy centrado, muy alineado con lo que queríamos hacer, y yo sabía que estaba listo. Ha estado demostrando en cada entrenamiento las oportunidades que tenía para jugar".
Al reflexionar sobre sus dudas a la hora de utilizar al jugador de 19 años en un papel en el centro del campo después de una actuación espectacular en la victoria por 3-0 contra el Fulham la temporada pasada, Arteta añadió: "Probablemente no tengo ni idea y quizá debería haberlo hecho antes, no lo sé. Pero tengo que hacer las cosas cuando creo que el jugador está preparado, el equipo está preparado y el rival es el adecuado para jugar con él en esa posición. Lo hemos hecho hoy, es la primera vez.
"Era un gran riesgo porque sabía lo que iba a pasar. Si salía bien, genial; si hubiéramos perdido el partido: '¿Cómo pones a un chico de esta edad en este escenario en una posición en la que no ha jugado?' Lo sabía, pero tenía la sensación de que era el partido adecuado para él".
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Carrick busca aprovechar el impulso
Michael Carrick está decidido a continuar con su campaña de fichajes después de haber cerrado ya operaciones por jugadores como Andrey Santos y Youri Tielemans. El técnico del United ve a Lewis-Skelly como un futbolista que encaja en el perfil moderno de un defensa versátil, con gran calidad técnica y capaz de incorporarse al centro del campo.
Arteta sigue siendo un gran admirador del adolescente, pero se enfrenta a un verdadero dilema. Mantener a Lewis-Skelly garantiza profundidad de plantilla y talento formado en casa, pero venderlo podría aportar los fondos finales necesarios para asegurar objetivos de talla mundial como Vinicius o Guimaraes. Para Lewis-Skelly, el atractivo de tener más fútbol garantizado con el primer equipo en Old Trafford podría resultar tentador, especialmente después de su sorprendente ausencia de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de Thomas Tuchel tras sus escasos minutos en 2025-26.
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