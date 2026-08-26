El Manchester United está dispuesto a poner a prueba la firmeza del Real Madrid con una importante ofensiva de última hora en el mercado por Camavinga. Según informaciones del medio español Cadena SER, el gigante de la Premier League ha identificado al versátil centrocampista como un objetivo prioritario para reforzar su plantilla. El jugador de 23 años, que se incorporó al Real Madrid procedente del Rennes en el verano de 2021, tiene contrato en el Santiago Bernabéu hasta el verano de 2029. A pesar de las incorporaciones realizadas este verano, la cúpula de Old Trafford parece decidida a cerrar un fichaje de relumbrón que transforme el perfil técnico de la medular del equipo.

El interés llega en un momento curioso para el club español, donde el exentrenador del Manchester United Jose Mourinho ha asumido recientemente el mando. Mourinho ya había sugerido anteriormente que las incorporaciones del Real Madrid para este verano estaban cerradas, pero una oferta formal por un jugador que actualmente está teniendo problemas para contar con minutos de forma regular podría obligar a replanteárselo. Camavinga disputó 43 partidos en todas las competiciones con el Real Madrid la temporada pasada, con dos goles y una asistencia, pero su papel parece limitado con la nueva dirección técnica, ya que solo jugó 10 minutos saliendo desde el banquillo en la victoria por 2-1 en el estreno liguero ante el Espanyol.