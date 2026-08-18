El Manchester United tiene la intención de rechazar todas y cada una de las ofertas por el centrocampista de 31 años antes del cierre del mercado del próximo mes, independientemente del paquete económico propuesto. Fuentes de alto nivel en Old Trafford han indicado que cualquier club que intente llevarse al internacional portugués simplemente estaría perdiendo el tiempo, ya que sigue siendo el pilar central del planteamiento táctico del equipo dentro del actual proyecto deportivo, según BBC Sport.

Esta postura firme llega después de las informaciones que apuntaban a que varios clubes de primer nivel habían empezado a interesarse por el capitán del United. Los gigantes turcos del Galatasaray, junto a los pesos pesados de la Serie A Juventus y AC Milan, estaban valorando poner a prueba la determinación del United. En particular, se creía que el Galatasaray estaba preparando una operación que podría alcanzar una cantidad final de 50 millones de euros (42,7 millones de libras). Sin embargo, el United se ha movido con rapidez para apagar cualquier especulación y garantizar que su capitán siga centrado en la próxima temporada de la Premier League, en lugar de en una salida al extranjero.