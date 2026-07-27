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El Manchester United, interesado en un jugador del Nottingham Forest, podría intentar fichar al Jugador del Año
Carrick busca refuerzos para las bandas
Los «Diablos Rojos» se preparan para volver a la Liga de Campeones y, según se dice, ven en Williams, de 25 años, una opción versátil capaz de resolver los problemas tanto en el flanco izquierdo como en el derecho de la defensa. El exjefe de ojeadores del United, Mick Brown, ha sugerido que el club se encuentra ahora en condiciones de presentar una oferta concreta por Williams.
En declaraciones a Football Insider, Brown reveló la opinión del club y afirmó: «Neco Williams es un jugador que el Manchester United sigue desde hace tiempo. Lo admiran mucho; Michael Carrick es un gran fan, y estoy de acuerdo, pues me ha impresionado lo que he visto de él en el Nottingham Forest.
Tiene mucha experiencia en la Premier League, ha rendido bien en Europa y puede actuar en ambos laterales. Cumple varios requisitos del United, así que no me sorprendería que lo ficharan pronto».
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El Forest se prepara para visitar Old Trafford.
Aunque Forest quiere conservar a sus jugadores clave y negocia la renovación, crece la idea de que United intentará fichar al defensa. La posibilidad de jugar al máximo nivel europeo podría ser decisiva para el jugador.
«Para el jugador sería la ocasión de dar el salto a la Liga de Campeones con el Manchester United, y eso resulta difícil de rechazar», apuntó Brown.
«El Nottingham Forest no quiere perderlo y sabemos que son negociadores duros, pero el Manchester United podría intentar poner a prueba esa determinación y ver qué haría falta para conseguirlo».
Negociaciones contractuales y calendario de fichajes
Aunque el Forest negocia su renovación, Williams podría esperar al final del mercado para valorar la opción del United.
«He oído que negocia un nuevo contrato, pero, si lo firma, será al final del mercado tras valorar sus opciones. No descartará nada tan pronto», explicó Brown.
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Otros objetivos en el punto de mira de los Red Devils
Aunque Williams sigue siendo el objetivo principal, el United explora alternativas y sigue a otros laterales de la liga, como Lewis Hall (Newcastle) y Antonee Robinson (Fulham).
Recientemente ha ganado protagonismo en Old Trafford el nombre de Djed Spence, cuyo valor subió tras el Mundial con Inglaterra. El Tottenham podría dejarlo marchar para equilibrar sus cuentas.
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