El Manchester United, interesado en un jugador del Nottingham Forest, podría intentar fichar al Jugador del Año

Los «Diablos Rojos» se preparan para volver a la Liga de Campeones y, según se dice, ven en Williams, de 25 años, una opción versátil capaz de resolver los problemas tanto en el flanco izquierdo como en el derecho de la defensa. El exjefe de ojeadores del United, Mick Brown, ha sugerido que el club se encuentra ahora en condiciones de presentar una oferta concreta por Williams.

En declaraciones a Football Insider, Brown reveló la opinión del club y afirmó: «Neco Williams es un jugador que el Manchester United sigue desde hace tiempo. Lo admiran mucho; Michael Carrick es un gran fan, y estoy de acuerdo, pues me ha impresionado lo que he visto de él en el Nottingham Forest.

Tiene mucha experiencia en la Premier League, ha rendido bien en Europa y puede actuar en ambos laterales. Cumple varios requisitos del United, así que no me sorprendería que lo ficharan pronto».











