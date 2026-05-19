El Manchester United intentó fichar a su «entrenador soñado» antes de ofrecer un contrato indefinido a Michael Carrick

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Manchester United lleva tiempo interesado en Luis Enrique. Tras el despido de Rubén Amorim —que dejó el club en enero tras ganar solo ocho de sus 20 partidos de la Premier League esta temporada y perder 23 de sus 63 encuentros en total—, los Red Devils buscaron un sustituto de renombre. Romano lo confirmó: «Luis Enrique era el sueño secreto de personas muy importantes en el United, que en enero intentó ficharlo para este verano, pero no fue posible porque está centrado en el proyecto del PSG».