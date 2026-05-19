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El Manchester United intentó fichar a su «entrenador soñado» antes de ofrecer un contrato indefinido a Michael Carrick
El fichaje de Luis Enrique
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Manchester United lleva tiempo interesado en Luis Enrique. Tras el despido de Rubén Amorim —que dejó el club en enero tras ganar solo ocho de sus 20 partidos de la Premier League esta temporada y perder 23 de sus 63 encuentros en total—, los Red Devils buscaron un sustituto de renombre. Romano lo confirmó: «Luis Enrique era el sueño secreto de personas muy importantes en el United, que en enero intentó ficharlo para este verano, pero no fue posible porque está centrado en el proyecto del PSG».
- AFP
Carrick da un paso al frente mientras Enrique domina
Sin Enrique, a Carrick se le encargó estabilizar la plantilla. El excentrocampista inglés superó las expectativas: 11 victorias y tres empates en 16 partidos, que valieron el tercer puesto. Su nombramiento como técnico es inminente. Mientras, Enrique ha consolidado su legado en Francia: en 173 partidos con el París Saint-Germain ha logrado 121 victorias, tres Ligue 1 consecutivas y dos Copas de Francia. Tras ganar la Liga de Campeones la temporada pasada, su equipo se prepara para enfrentar al Arsenal en la final a finales de este mes.
Keane advierte de graves problemas
A pesar de la victoria 3-2 sobre el Nottingham Forest, la leyenda del club Roy Keane duda. En declaraciones a Sky Sports, señaló la magnitud de la tarea del entrenador interino: «Su objetivo era la Liga de Campeones; lo lograron, pero aún hay enormes problemas. ¿Era él la mejor opción? No sabemos con quiénes hablaron, pero lo cierto es que ganaba partidos… aunque persisten enormes problemas en el United. ¿Es solo una decisión segura?».
- AFP
¿Qué pasará ahora en Old Trafford?
El United afronta un verano clave mientras se prepara para volver a la máxima competición europea. La directiva debe respaldar al nuevo entrenador en el mercado de fichajes para subsanar las carencias de la plantilla. Se espera que Enrique renueve su contrato en París tras la final europea.