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El Manchester United ha sido informado de que Cole Palmer costaría la astronómica cifra de 200 millones de libras, mientras que el exjugador del Manchester City afirma que podría marcharse si el Chelsea no se clasifica para la Liga de Campeones
El precio de un talismán
Desde su sonado fichaje procedente del City en 2023, Palmer se ha convertido en la pieza clave indiscutible del proyecto del Chelsea. El jugador de 23 años ha acumulado la impresionante cifra de 53 goles y 32 asistencias en 122 partidos con los Blues, aunque su racha se ha frenado esta temporada debido a una frustrante serie de contratiempos. Un persistente problema en la ingle, seguido de una fractura en un dedo del pie sufrida en un extraño accidente doméstico en noviembre de 2025, ha limitado su rendimiento a solo 13 contribuciones de gol hasta la fecha. A pesar de estos contratiempos, su reputación como jugador decisivo sigue intacta, lo que lleva a sugerir que cualquier posible pretendiente, incluido el United, tendría que batir el récord británico de traspasos para poner a prueba la determinación del Chelsea.
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Una valoración sin precedentes
En declaraciones a OLBG, Sinclair elogió la capacidad única de Palmer para llevar la batuta en los partidos y señaló que su contrato a largo plazo —válido hasta junio de 2033— coloca al Chelsea en una posición negociadora dominante. Considera que la felicidad del jugador y la presencia del club en competiciones europeas serán los factores decisivos.
Sinclair declaró: «Cole Palmer es un jugador de calidad y todos conocemos sus cualidades. Se trata de encontrarlo, hacerle llegar el balón, que se plante cara a los rivales para atacar y crear juego. Para mí, es un jugador capaz de cambiar un partido en un instante. Cuando se incorpora al ataque y está en racha, es un jugador de primer nivel.
¿Sus vínculos con el Man Utd? No estoy seguro. Desde fuera, creo que parece bastante feliz y que está disfrutando del fútbol. Solo necesitamos que recupere ese nivel de forma tan alto. No creo que esté buscando otro equipo.
«Si el Chelsea no se clasifica para la Champions League, entonces será él quien decida. Pero el Chelsea es un club enorme y no creo que ningún jugador quiera marcharse.
«Es un jugador de primer nivel, probablemente uno de los mejores de la Premier League. Estoy seguro de que aparecerá una oferta de ese calibre, quizá de 200 millones de libras. Tiene contrato y ha firmado un acuerdo a largo plazo, así que solo el tiempo lo dirá».
El dilema de la Liga de Campeones
El futuro de Palmer se ve cada vez más ligado a la capacidad del Chelsea para ofrecer fútbol de élite europeo de forma constante. Aunque el club sigue siendo un peso pesado a nivel mundial, varias temporadas de resultados irregulares en la liga han suscitado dudas sobre cuánto tiempo podrán retener a un jugador de su calibre sin el aliciente de la Liga de Campeones. Dado que, según se informa, el United está siguiendo de cerca su situación, la directiva de los Blues se ve presionada para estar a la altura de la trayectoria personal de su estrella.
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Una recta final agotadora
El Chelsea ocupa actualmente el sexto puesto, a seis puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, cuando solo quedan siete jornadas por disputar. Sus esperanzas de terminar entre los cuatro primeros dependen de si logran superar una exigente racha de partidos de la Premier League contra el City, el United y el Brighton en abril. A continuación le espera un calendario de mayo de alto riesgo con el Nottingham Forest, el Liverpool, el Tottenham y el Sunderland. Para Palmer, estos partidos suponen una prueba de fuego para demostrar que ha recuperado su mejor forma de cara al Mundial de 2026, mientras que la clasificación final del club probablemente determinará la intensidad de los rumores de fichaje que le rodearán este verano.