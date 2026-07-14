El Manchester United ha fichado al portero veterano Karl Darlow, que llega gratis

El veterano portero expresó su orgullo por unirse a un United en pleno renacimiento. Darlow se mostró listo para competir al máximo nivel y apoyar a sus nuevos compañeros para mantener los exigentes estándares del club.

En declaraciones a la web oficial del club, afirmó: «Estoy muy orgulloso de fichar por el Manchester United. Me uno a un gran grupo de porteros y tengo ganas de empujarnos mutuamente para mantener los altos estándares del club. Es una oportunidad especial; todos ven lo emocionante que es este momento y estoy deseando ayudar a mis compañeros a seguir adelante».

El director deportivo, Jason Wilcox, celebró su fichaje y destacó su mentalidad de élite: «Karl ha demostrado su nivel. Su ética de trabajo y determinación lo convierten en un gran refuerzo para nuestra plantilla».