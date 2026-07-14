AFP
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El Manchester United ha fichado al portero veterano Karl Darlow, que llega gratis
Los Red Devils se aseguran un refuerzo
El United fichó rápido a Darlow, libre tras dejar el Leeds, como segundo refuerzo del verano tras Andrey Santos. El guardameta, de 35 años, ha firmado hasta 2028 con opción a un año más y actuará como suplente de Lammens tras el regreso de Andre Onana al Trabzonspor. Su llegada cubre la portería y facilita el regreso de Altay Bayindir a Turquía y una nueva cesión de Radek Vitek.
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Darlow disfruta de esta oportunidad especial
El veterano portero expresó su orgullo por unirse a un United en pleno renacimiento. Darlow se mostró listo para competir al máximo nivel y apoyar a sus nuevos compañeros para mantener los exigentes estándares del club.
En declaraciones a la web oficial del club, afirmó: «Estoy muy orgulloso de fichar por el Manchester United. Me uno a un gran grupo de porteros y tengo ganas de empujarnos mutuamente para mantener los altos estándares del club. Es una oportunidad especial; todos ven lo emocionante que es este momento y estoy deseando ayudar a mis compañeros a seguir adelante».
El director deportivo, Jason Wilcox, celebró su fichaje y destacó su mentalidad de élite: «Karl ha demostrado su nivel. Su ética de trabajo y determinación lo convierten en un gran refuerzo para nuestra plantilla».
Se han cubierto las plazas reservadas para jugadores de la cantera
La llegada del exguardameta del Newcastle United refuerza la estrategia de fichajes nacionales de los Red Devils y ayuda al club a cumplir con la norma de la Premier League sobre jugadores formados en casa.
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Nos espera la integración en la pretemporada
Darlow se sumergirá de lleno en un intenso programa de pretemporada para demostrar su valía al cuerpo técnico. El veterano portero competirá duro con Lammens, a quien Zlatan Ibrahimovic tildó de «sobrevalorado». Tras cerrar el acuerdo, la directiva de Old Trafford se centrará en ultimar el fichaje de Youri Tielemans, esperado como el próximo gran refuerzo.
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