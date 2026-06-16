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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Manchester United ha consultado el fichaje de Crysencio Summerville, extremo de Países Bajos y del West Ham, tras conocerse su precio

Fichajes
Manchester United
C. Summerville
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West Ham

El Manchester United ha consultado sorpresivamente el fichaje del extremo del West Ham United, Crysencio Summerville, tras su destacada actuación en el debut de Holanda en el Mundial. Los «Diablos Rojos» lo tienen en lo más alto de su lista, pero cualquier acuerdo depende de resolver el futuro de Marcus Rashford.

  • Los Red Devils planean fichar a un extremo

    El internacional holandés, autor de un gol en el 2-2 de Holanda ante Japón, interesa al Manchester United pese a haber descendido con el West Ham. Según The Athletic, el United ya se ha puesto en contacto con el delantero, que tiene tres años más de contrato en el este de Londres.


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    Carrick explora otras tácticas

    La cantera de Old Trafford admira desde hace tiempo la explosividad y las cualidades técnicas únicas de este extremo. El entrenador Michael Carrick lo ve como una opción de primer nivel para potenciar el ataque, gracias a su velocidad y a su capacidad para cortar hacia dentro desde la izquierda y crear peligro. Sus actuaciones en grandes escenarios internacionales convencen al club de que puede dar el salto a la Liga de Campeones sin problemas.

  • El futuro de Rashford determinará el gasto del verano

    El fichaje del extremo, valorado en 50 millones de libras, depende de Rashford: la opción de compra del Barcelona, fijada en 30 millones de euros, expiró el lunes. Si el inglés regresa a Manchester el mes que viene para cumplir los dos años que le quedan de contrato, el fichaje de Summerville se archivará. El United prefiere una venta definitiva de Rashford, quien, según se informa, cuenta con una cláusula de rescisión de 40 millones de libras a disposición de todos los interesados, excepto el Manchester City y el Liverpool.

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    Los refuerzos para el centro del campo siguen siendo la máxima prioridad

    El United prioriza el centro del campo: ya fichó a Ederson, del Atalanta, y negocia con Jorge Mendes el traspaso de Mateus Fernandes, joven estrella de 21 años del West Ham. Mientras, Summerville se centra en su labor con Ronald Koeman, mientras la selección de Países Bajos busca avanzar en la fase eliminatoria del Mundial.