El Manchester United ha consultado el fichaje de Crysencio Summerville, extremo de Países Bajos y del West Ham, tras conocerse su precio

El fichaje del extremo, valorado en 50 millones de libras, depende de Rashford: la opción de compra del Barcelona, fijada en 30 millones de euros, expiró el lunes. Si el inglés regresa a Manchester el mes que viene para cumplir los dos años que le quedan de contrato, el fichaje de Summerville se archivará. El United prefiere una venta definitiva de Rashford, quien, según se informa, cuenta con una cláusula de rescisión de 40 millones de libras a disposición de todos los interesados, excepto el Manchester City y el Liverpool.