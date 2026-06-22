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El Manchester United ha adquirido la mayor parte de los terrenos para construir el nuevo estadio «Wembley del Norte», con capacidad para 100 000 espectadores, un gran avance para Sir Jim Ratcliffe
La adquisición estratégica de terrenos impulsa el proyecto
El United ha comprado 25 acres a Indurent, firma de Blackstone, para ampliar sus infraestructuras. El terreno, ubicado a 350 m al noroeste de Old Trafford, limita con Wharfside Way, Europa Way y John Gilbert Way.
Esta compra refuerza el proyecto de regeneración liderado por Ratcliffe, quien ya calificó de «evidente» la decisión de reconstruir en el mismo lugar. El club sigue negociando otras pequeñas parcelas, pero no se esperan obstáculos que retrasen las fases finales.
- AFP
Preservar el legado del United como elemento fundamental
Collette Roche, directora ejecutiva del proyecto del nuevo estadio del United, destacó en la web oficial del club la importancia de la ubicación para mantener la conexión con sus raíces. «La noticia de hoy muestra los avances hacia un estadio de talla mundial y nos acerca a la siguiente fase», afirmó Roche.
«Construir tan cerca de Old Trafford nos permite mantener el legado y las tradiciones que nuestros aficionados valoran. Contar con el terreno adecuado era esencial, y el que hemos adquirido nos brinda el escenario perfecto para edificar un estadio de talla mundial».
Un plan de regeneración de varios miles de millones de libras para impulsar la economía
El estadio será el corazón de un proyecto de regeneración de 370 acres. El plan general creará 15 000 viviendas nuevas y 48 000 empleos locales, además de aportar más de 7 000 millones de libras al año a la economía del Reino Unido.
Se estima que aportará más de 7.000 millones de libras al año a la economía británica, y se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Trafford y la Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation (OTRMDC) para integrar el estadio en la infraestructura de transporte y los planes de regeneración.
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La presentación oficial del plan director será en julio.
Los aficionados no tendrán que esperar mucho para conocer más detalles, ya que la OTRMDC tiene previsto dar a conocer su visión completa del proyecto de regeneración de Old Trafford el jueves 9 de julio. La publicación del plan director aportará mayor claridad sobre el emplazamiento del estadio y el desarrollo en general.
Con la mayoría de los terrenos ya adquiridos, el proyecto avanza hacia la fase de diseño detallado y consulta a los aficionados, mientras el Manchester United prosigue su visión de un nuevo estadio de categoría mundial.