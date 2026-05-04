Getty Images Sport
Traducido por
El Manchester United estudia fichar a Mateus Fernandes, del West Ham, y Morgan Rogers podría heredar el ‘10’ de Bruno Fernandes
El United vuelve a mostrar interés por la estrella del West Ham
El United considera fichar a Fernandes este verano, aprovechando la delicada situación del West Ham en la Premier. El centrocampista portugués de 21 años ha sido uno de los pocos destacados en la difícil temporada del club londinense, y el United ha intensificado su seguimiento en las últimas semanas. Según The Telegraph, ya hubo conversaciones internas para presentar una oferta formal si el West Ham desciende.
Old Trafford decidió no ficharlo el verano pasado, cuando el Southampton descendió, así que el West Ham lo contrató por 38 millones de libras. Su «increíble» progreso —según el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez— ha hecho que el United reconsidere su postura. Tras debutar con la absoluta de Portugal, el ex del Sporting de Lisboa se ve ahora como uno de los talentos más prometedores y versátiles de la división.
- Getty Images Sport
La búsqueda del próximo Bruno Fernandes
Más allá del interés por el jugador del West Ham, «The Telegraph» afirma que el United prepara una oferta por Rogers. El versátil delantero, capaz de jugar como ’10’ y en la banda izquierda, sería el sucesor a largo plazo de Bruno Fernandes y aportaría dinamismo a las transiciones ofensivas.
Aunque el club desea que su capitán permanezca en Old Trafford, Fernandes tiene una cláusula de rescisión en su contrato, lo que mantiene su futuro incierto. Con Rogers, el United se prepara para un futuro sin su talismán y garantiza competencia inmediata. La clasificación a la Liga de Campeones aporta el atractivo financiero y deportivo necesario para fichar a objetivos nacionales de alto nivel.
La salida de varios centrocampistas allana el camino para las nuevas incorporaciones
El interés por Mateus Fernandes y Rogers llega en plena renovación de la plantilla. Casemiro se irá gratis este verano y Manuel Ugarte está en la lista de transferibles, pues el club necesita dinero y rejuvenecer el centro del campo. Solo Kobbie Mainoo, que acaba de firmar un contrato largo, es intocable. Así que el United busca al menos dos mediocampistas experimentados para acompañar al internacional inglés.
- Getty
Una lista de candidatos de élite repleta de nombres
El United busca un compañero para Mainoo. Sueña con Tchouameni, del Real Madrid, y sigue a Wharton, del Crystal Palace; su estilo recuerda al del joven inglés, pero su fichaje podría cerrarse si el precio encaja. También puja por Anderson, del Nottingham Forest, y compite con el City.
Sandro Tonali, del Newcastle, también encaja en el perfil, aunque su fichaje sería una sorpresa. El West Ham pediría una cifra alta por Mateus Fernandes, pero podría ceder si desciende. Para Fernandes, la oportunidad de jugar con su ídolo Bruno en Old Trafford podría ser irrechazable.