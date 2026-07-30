AFP
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El Manchester United estudia aprovechar la salida de Eddie Howe con una oferta por el lateral del Newcastle
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El United está estudiando un fichaje bomba por Hall en medio de la continua crisis en el banquillo de St James' Park. El defensa, de 21 años, se ha perfilado como el relevo ideal a largo plazo de Shaw, cuyo contrato actual en Old Trafford expira el próximo año.
Según The Sun, Hall está deseando salir de Tyneside tras la repentina dimisión del técnico Howe. El entrenador del Newcastle renunció recientemente después de una dura derrota por 4-1 en pretemporada contra el Bristol City, dejando la preparación del club para la nueva campaña en un completo caos.
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El desplante del Mundial alimenta el deseo de fichar
El joven defensa se sintió increíblemente frustrado hacia el final de la pasada temporada después de que un cambio de posición le costara un puesto muy codiciado en la convocatoria de 26 jugadores de Inglaterra para el Mundial. Hall se vio obligado a actuar como lateral derecho para cubrir la baja del lesionado Tino Livramento. Irónicamente, Livramento sí entró en la convocatoria de Inglaterra, mientras que Hall, que cuenta con cuatro internacionalidades absolutas, se quedó en casa. El excanterano del Chelsea cree firmemente que este breve reajuste táctico contribuyó directamente a su dolorosa ausencia internacional.
Hall también quedó profundamente descontento después de ser sustituido al descanso durante una derrota contra el Bournemouth en abril. Posteriormente, comenzó los dos siguientes partidos de liga en el banquillo, lo que deterioró aún más su relación con el cuerpo técnico.
El Newcastle se enfrenta a un éxodo masivo de jugadores este verano
El Newcastle está afrontando actualmente una profunda reestructuración de la plantilla durante un caótico mercado de fichajes de verano. El club ya ha dado luz verde a las ventas de Anthony Gordon y Sandro Tonali por un total de 170 millones de libras, mientras que el Arsenal está persiguiendo activamente al centrocampista estrella Bruno Guimaraes.
Un movimiento a Old Trafford también tendría un importante peso histórico en la Premier League. Sorprendentemente, el Newcastle no ha vendido a ningún jugador directamente al Manchester United desde el traspaso de Andy Cole por 7 millones de libras, récord británico en aquel momento, en enero de 1995.
Mientras tanto, el técnico del United, Michael Carrick, necesita urgentemente más fondo de armario, ya que no tiene un competidor directo para Shaw, de 31 años. Patrick Dorgu ha sido utilizado en gran medida como extremo, y el Manchester United está ahora totalmente preparado para hacer caja con el joven lateral Harry Amass para cuadrar las cuentas.
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El nuevo entrenador podría cambiar la postura sobre Hall
Mientras Hall busca actualmente una salida permanente, el polivalente defensa sigue teniendo contrato con el Newcastle hasta 2029. El inminente nombramiento del sucesor definitivo de Howe aún podría convencer al prometedor lateral de replantearse su futuro y seguir en Tyneside.
Mientras el Newcastle se apresura frenéticamente para nombrar a un nuevo entrenador, el United seguirá de cerca cómo evoluciona la situación. El Manchester United está en una posición perfecta para poner a prueba la determinación de su rival doméstico si se presenta una oportunidad oficial para fichar a Hall.
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