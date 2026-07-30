El Manchester United estudia aprovechar la salida de Eddie Howe con una oferta por el lateral del Newcastle

El Newcastle está afrontando actualmente una profunda reestructuración de la plantilla durante un caótico mercado de fichajes de verano. El club ya ha dado luz verde a las ventas de Anthony Gordon y Sandro Tonali por un total de 170 millones de libras, mientras que el Arsenal está persiguiendo activamente al centrocampista estrella Bruno Guimaraes.

Un movimiento a Old Trafford también tendría un importante peso histórico en la Premier League. Sorprendentemente, el Newcastle no ha vendido a ningún jugador directamente al Manchester United desde el traspaso de Andy Cole por 7 millones de libras, récord británico en aquel momento, en enero de 1995.

Mientras tanto, el técnico del United, Michael Carrick, necesita urgentemente más fondo de armario, ya que no tiene un competidor directo para Shaw, de 31 años. Patrick Dorgu ha sido utilizado en gran medida como extremo, y el Manchester United está ahora totalmente preparado para hacer caja con el joven lateral Harry Amass para cuadrar las cuentas.