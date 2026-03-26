El Manchester United estaría dispuesto a vender a Marcus Rashford a un rival de la Premier League, siempre y cuando el Barcelona no pague la cláusula de rescisión acordada de 30 millones de euros

Según ESPN, los responsables del Old Trafford se muestran tranquilos respecto al futuro de Rashford, pero no tienen intención de rebajar sus exigencias económicas. Según los términos del acuerdo de cesión alcanzado el pasado mes de julio, el Barcelona tiene la opción de fichar al jugador de 28 años de forma definitiva por 30 millones de euros (26 millones de libras/35 millones de dólares). Sin embargo, ante los crecientes rumores de que el gigante catalán podría intentar renegociar, el United ha dejado claro que no aceptará nuevas conversaciones para rebajar la cifra.

Los Red Devils son conscientes de que el valor de Rashford ha aumentado tras una etapa productiva en La Liga, donde ha marcado 10 goles en 39 partidos. Están dispuestos a abandonar por completo el acuerdo con el Barça si el equipo español intenta aplazar los pagos o solicita otra cesión.