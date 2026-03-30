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El Manchester United está dispuesto a «darlo todo» para fichar a Elliot Anderson, ya que el centrocampista del Bournemouth, una sorpresa, se ha sumado a la lista de candidatos para sustituir a Casemiro
La batalla de Manchester por la estrella del Forest
Según The Sun, el United está dispuesto a enfrentarse al Manchester City, su rival, por el fichaje de Anderson. Aunque el City lleva tiempo considerándose el principal favorito para hacerse con los servicios del jugador del Nottingham Forest, se dice que el United está dispuesto a «darlo todo» para asegurarse de que acabe recayendo en el Teatro de los Sueños. El exjugador del Newcastle ha visto cómo su cotización se disparaba esta temporada, ganándose un puesto fijo en el equipo del Forest bajo las órdenes de Thomas Tuchel. Con un contrato en el City Ground vigente hasta 2029, el Forest se encuentra en una posición negociadora fuerte, pero el United considera que Anderson tiene el perfil perfecto para modernizar su mediocampo.
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Sustituto de Casemiro, que se marcha
El interés por Anderson surge en un momento en el que el United se prepara para una baja importante en el centro del campo, tras la confirmación de la salida del veterano centrocampista Casemiro, quien declaró: «Creo que el anuncio ya es oficial. El cariño que me han mostrado los aficionados es enorme. Pero estoy convencido de que la decisión está tomada y es definitiva».
Con la vacante en el centro del campo defensivo, el United busca un jugador con experiencia en la Premier League. Además de Anderson, el club ha elaborado una lista de candidatos que incluye a Adam Wharton, del Crystal Palace, y a Carlos Baleba, del Brighton. Sin embargo, la incorporación sorpresa a ese plan de contingencia es Alex Scott, del Bournemouth. El centrocampista de los Cherries se ha convertido en un candidato sorpresa para la directiva de los Red Devils tras completar discretamente una temporada muy impresionante en la costa sur.
Una carrera decisiva para Sandro Tonali
Anderson no es el único nombre destacado en el punto de mira, ya que, según se informa, el United también se está preparando para competir con el City por el fichaje del centrocampista del Newcastle United Sandro Tonali. El internacional italiano se considera otra opción de élite para afianzar el centro del campo junto al prometedor talento de Kobbie Mainoo. El interés del United por el exjugador del AC Milan forma parte de una estrategia más amplia para fichar a jugadores con experiencia consolidada en Europa o en la Premier League. Con la remodelación del centro del campo tomando forma, se espera que el club fiche al menos a dos nuevos jugadores para esa posición con el fin de proporcionar a Michael Carrick las herramientas necesarias para competir en la Liga de Campeones la próxima temporada.
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¿Y ahora qué?
Tras realizar importantes inversiones en delanteros como Matheus Cunha y Benjamin Sesko el verano pasado, la atención en Old Trafford se ha centrado ahora claramente en el centro del campo. Con el United actualmente en tercera posición en la clasificación y en camino de volver a la máxima competición europea, el aliciente de jugar la Liga de Campeones podría ser el factor decisivo en la pugna por muchos de los candidatos que figuran en la lista del United.