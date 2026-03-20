AFP
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El Manchester United está «a punto» de cerrar nuevos contratos con Kobbie Mainoo y Harry Maguire
Una visión a largo plazo para Mainoo
Según The Athletic, la operación más importante tiene como protagonista a Mainoo, de 20 años. Aunque su contrato actual expira en 2027, el United está dispuesto a ofrecer al canterano una importante renovación hasta el verano de 2031. Este contrato propuesto incluye un aumento salarial sustancial, lo que refleja su estatus como uno de los jóvenes talentos de élite de Europa. La negociación de este compromiso a largo plazo pone de manifiesto la intención del United de construir su futuro centro del campo en torno a la destreza técnica y la serenidad de Mainoo.
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De la incertidumbre sobre su traspaso a su vuelta a la selección inglesa
El camino de Mainoo hacia este nuevo contrato no ha estado exento de obstáculos. Durante la etapa de Rubén Amorim como entrenador, el centrocampista cayó en desgracia y, según se dice, se planteó salir cedido de Old Trafford para asegurarse minutos de juego. Sin embargo, la firme negativa del club a dejarlo marchar ha resultado acertada. Desde que Carrick tomó las riendas, Mainoo ha vuelto a la primera línea del once inicial, disputando 23 partidos en todas las competiciones esta temporada. Este resurgimiento culminó con su convocatoria para la selección absoluta de Inglaterra. Su transformación de jugador frustrado y sin minutos a tener ahora una oportunidad realista de formar parte de la selección de los Tres Leones para el Mundial subraya su importancia vital en el esquema táctico de Carrick.
Garantizar la solidez defensiva con Maguire
En el ámbito defensivo, Maguire también está a punto de cerrar su contrato. Aunque en un principio iba a quedar libre al final de la temporada actual, el defensa está ultimando ahora un nuevo contrato de un año con opción a 12 meses más. Maguire, que fichó por el Manchester United procedente del Leicester City en agosto de 2019 por una cifra récord en aquel momento de 80 millones de libras, sigue siendo una figura clave en Old Trafford. El jugador de 34 años es otro de los que ha visto recompensada su gran forma con una convocatoria para la selección de Inglaterra.
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La lucha por los cuatro primeros puestos
El momento en que se han producido estas renovaciones no es casualidad. Tanto Mainoo como Maguire han sido titulares indiscutibles en los nueve partidos que Carrick ha dirigido. Bajo la dirección del excentrocampista del United, el equipo ha encontrado una eficacia letal y una disciplina defensiva que le han aupado a una plaza en la Liga de Campeones. Mientras se preparan para enfrentarse al Bournemouth el viernes por la noche, se espera que el éxito de estas negociaciones contractuales suponga un nuevo impulso psicológico para una plantilla que parece cada vez más capaz de volver a plantar cara a la élite de la liga.
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