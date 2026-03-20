El Manchester United está «a punto» de cerrar nuevos contratos con Kobbie Mainoo y Harry Maguire

El camino de Mainoo hacia este nuevo contrato no ha estado exento de obstáculos. Durante la etapa de Rubén Amorim como entrenador, el centrocampista cayó en desgracia y, según se dice, se planteó salir cedido de Old Trafford para asegurarse minutos de juego. Sin embargo, la firme negativa del club a dejarlo marchar ha resultado acertada. Desde que Carrick tomó las riendas, Mainoo ha vuelto a la primera línea del once inicial, disputando 23 partidos en todas las competiciones esta temporada. Este resurgimiento culminó con su convocatoria para la selección absoluta de Inglaterra. Su transformación de jugador frustrado y sin minutos a tener ahora una oportunidad realista de formar parte de la selección de los Tres Leones para el Mundial subraya su importancia vital en el esquema táctico de Carrick.