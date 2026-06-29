El Manchester United está a punto de anunciar su primer fichaje oficial del verano, tras haber concertado las pruebas médicas

Orozco está a punto de cerrar oficialmente su esperado traspaso al United, acordado el año pasado. Los «Red Devils» firmaron un precontrato con el joven centrocampista del Fortaleza colombiano y aplazaron el fichaje hasta que cumpliera los requisitos de elegibilidad este verano.

Según el periodista colombiano Pipe Sierra, el joven ya viajó al Reino Unido para ultimar detalles, acompañado por el ojeador jefe del United en Sudamérica, Giuseppe Antonaccio, lo que subraya la apuesta del club por la cantera.



