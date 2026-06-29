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El Manchester United está a punto de anunciar su primer fichaje oficial del verano, tras haber concertado las pruebas médicas
Una joven estrella colombiana viaja a Mánchester
Orozco está a punto de cerrar oficialmente su esperado traspaso al United, acordado el año pasado. Los «Red Devils» firmaron un precontrato con el joven centrocampista del Fortaleza colombiano y aplazaron el fichaje hasta que cumpliera los requisitos de elegibilidad este verano.
Según el periodista colombiano Pipe Sierra, el joven ya viajó al Reino Unido para ultimar detalles, acompañado por el ojeador jefe del United en Sudamérica, Giuseppe Antonaccio, lo que subraya la apuesta del club por la cantera.
Cita médica por cumpleaños, apuntada antes de la incorporación al equipo juvenil.
El joven centrocampista se someterá a un reconocimiento médico nada más llegar a Mánchester. El club lo presentará como nuevo jugador del United el 13 de julio, día en que cumple 18 años y la normativa permite su inscripción.
Tras completar los trámites, se unirá al filial sub-21 de Adam Lawrence, que se prepara para la gira de pretemporada en Alemania, donde los jóvenes se familiarizarán con las exigencias tácticas del fútbol inglés.
Se prioriza el desarrollo interno sobre la salida inmediata del préstamo.
Según The Standard, los responsables de Old Trafford mantendrán al joven en Carrington la próxima temporada, en lugar de cederlo al extranjero. El equipo de fichajes quiere supervisar de cerca su adaptación física al exigente fútbol inglés, como ya hizo con promesas como Diego León.
Aunque Orozco llega con una reputación estelar —tras haber capitaneado a la selección colombiana hasta la final del Campeonato Sudamericano Sub-17—, no se le tendrá en cuenta de inmediato para la selección absoluta. El entrenador Michael Carrick se está centrando actualmente en los cambios en el centro del campo del primer equipo, especialmente tras la marcha del veterano pivote Casemiro, que, al finalizar su contrato, se incorporará al Inter de Miami.
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La reestructuración de la línea media se enfrenta a retrasos en un mercado muy activo
Para reforzar el centro del campo, el United acordó en mayo pagar 37 millones de libras al Atalanta por el centrocampista Ederson. El fichaje se retrasó cuando el jugador fue convocado a última hora con Brasil para el Mundial, sustituyendo al lesionado Wesley, de la Roma.
Paralelamente, negocia con riesgo el fichaje del centrocampista del West Ham, Mateus Fernandes. El United compite con el Tottenham y los Hammers se mantienen firmes en su petición de 90 millones por el jugador de 21 años.