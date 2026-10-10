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El Manchester United, en máxima alerta mientras el Bayern de Múnich fija el precio de salida de Alphonso Davies
Los gigantes de la Premier League siguen de cerca a la estrella del Bayern
El United habría identificado al defensa del Bayern Davies como un objetivo prioritario de cara al mercado de fichajes, según Fussball News. El Manchester United está deseoso de añadir más impulso ofensivo a su banda izquierda, y el internacional canadiense encaja perfectamente en ese perfil específico.
Sin embargo, el United no es, ni mucho menos, el único en admirar al explosivo lateral. Sus rivales de la Premier League, Liverpool, Arsenal y Manchester City, también siguen de cerca la situación en Baviera mientras valoran reforzar su defensa.
Los pesos pesados del fútbol español, Madrid y Barcelona, también siguen siendo admiradores de largo recorrido del velocista. La intensa competencia por su fichaje en toda Europa podría desencadenar una enorme guerra de ofertas en el próximo mercado de fichajes.
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El Bayern fija una valoración clara para Davies
A pesar de los persistentes rumores de traspaso, los clubes interesados se enfrentan a una negociación complicada para hacerse con el lateral izquierdo. Según se informa, el Bayern exige una cifra de entre 60 y 65 millones de euros por el jugador de 25 años, una cantidad muy superior a su valor de mercado estimado, de 45 millones de euros.
El conjunto de la Bundesliga podría verse tentado a abrir negociaciones serias si se presenta con éxito una oferta inicial de alrededor de 50 millones de euros. A partir de ahí, las condiciones finales y los variables vinculados al rendimiento desempeñarían un papel clave para cerrar un acuerdo definitivo.
Por el momento, el Bayern no ha recibido ninguna oferta oficial por su defensor estrella. El interés actual sigue limitado estrictamente a tareas preliminares de seguimiento e intercambios informales a través de diversos intermediarios.
La ampliación de contrato refuerza la posición de Múnich
El Bayern tiene una posición de fuerza en la mesa de negociación de cara a cualquier posible conversación. Davies comprometió su futuro con el club al firmar una lucrativa ampliación de contrato a principios de 2025, que le vincula al Allianz Arena hasta junio de 2030.
No obstante, el conjunto alemán podría seguir estando realmente abierto a una venta lucrativa. El historial previo de lesiones del jugador y la intensa competencia por los puestos de titular dentro de la plantilla del Bayern podrían influir enormemente en su planificación estratégica a largo plazo.
- AFP
¿Qué le espera ahora a Davies?
Una salida repentina de Múnich no parece completamente inminente, pero una enorme oferta formal podría cambiar rápidamente todo el panorama. Los clubes de élite de toda Europa son plenamente conscientes de la cambiante situación y cuentan con la capacidad económica para poner seriamente a prueba la determinación del Bayern.
Por ahora, Davies seguirá plenamente centrado en sus obligaciones inmediatas con el Bayern. Intentará seguir ofreciendo actuaciones destacadas para ayudar a su equipo a conquistar grandes títulos a nivel nacional y europeo.
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