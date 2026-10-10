El Manchester United, en máxima alerta mientras el Bayern de Múnich fija el precio de salida de Alphonso Davies

El United habría identificado al defensa del Bayern Davies como un objetivo prioritario de cara al mercado de fichajes, según Fussball News. El Manchester United está deseoso de añadir más impulso ofensivo a su banda izquierda, y el internacional canadiense encaja perfectamente en ese perfil específico.

Sin embargo, el United no es, ni mucho menos, el único en admirar al explosivo lateral. Sus rivales de la Premier League, Liverpool, Arsenal y Manchester City, también siguen de cerca la situación en Baviera mientras valoran reforzar su defensa.

Los pesos pesados del fútbol español, Madrid y Barcelona, también siguen siendo admiradores de largo recorrido del velocista. La intensa competencia por su fichaje en toda Europa podría desencadenar una enorme guerra de ofertas en el próximo mercado de fichajes.