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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

El Manchester United, el Arsenal y el Liverpool conocieron el veredicto de culpabilidad del Manchester City SEMANAS antes del anuncio oficial, mientras se avecinan reclamaciones de compensación

Manchester City
Manchester United
Arsenal
Liverpool
Tottenham
Premier League

Las secuelas del histórico caso de fair play financiero del Manchester City siguen provocando una gran conmoción en el fútbol inglés después de que surgieran afirmaciones sensacionales sobre el momento del veredicto. Se ha informado de que a un selecto grupo de los mayores rivales del club se le concedió una enorme ventaja para conocer la noticia de que el gigante del Etihad había sido declarado culpable de más de 100 infracciones.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Los rivales, advertidos desde el principio

    Según The Telegraph, Manchester United, Arsenal, Liverpool y Tottenham Hotspur fueron informados del veredicto de culpabilidad de City antes de que se enviara un correo electrónico formal al resto de la máxima categoría el 25 de septiembre. La Premier League confirmó recientemente que City fue declarado culpable de todos menos uno de sus 115 cargos financieros.

    El aviso anticipado a este cuarteto de élite se debe a maniobras legales iniciadas en 2024. Estos clubes han preparado activamente reclamaciones de compensación para asegurarse de tener derecho a una indemnización en caso de que se mantengan las sanciones contra el gigante del Etihad.


  • Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images

    Sanciones severas en el horizonte

    El alcance económico exacto de estas posibles demandas legales sigue siendo incierto. Sin embargo, las repercusiones deportivas para el City podrían alterar drásticamente el panorama del fútbol inglés si se mantiene la resolución inicial.

    Tras el veredicto de culpabilidad, se ha especulado con una amplia gama de castigos sin precedentes. Entre las posibles sanciones figuran multas cuantiosas, prohibiciones para fichar y severas deducciones de puntos. En los escenarios más extremos, el City se expone a que le retiren sus anteriores títulos de liga o a ser expulsado directamente de la Premier League.


  • El Manchester City presenta una apelación rigurosa

    El City mantiene firmemente su inocencia y presentó oficialmente un recurso antes de la fecha límite del pasado viernes. El 1 de octubre, el club emitió un comunicado en el que confirmaba su rechazo a las conclusiones de la Comisión de la Premier League, calificando la opinión inicial de «insegura» y plagada de «errores materiales claros, de derecho, de principio y de hecho».

    La entidad del Etihad insiste en que posee un «conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables» para limpiar su nombre de todas las acusaciones. El comunicado del club concluía: «Seguiremos respetando el debido proceso y necesariamente estamos limitados en lo que podemos decir hasta que todos los procedimientos hayan concluido».


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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP

    La decisión final se acerca

    El destino del club queda ahora en manos de un panel independiente de tres personas. Este supervisará el proceso de apelación, con una resolución definitiva prevista antes de que termine el año.

    Hasta que se dicte ese fallo final, el equipo de Enzo Maresca deberá afrontar la presente temporada bajo una nube de incertidumbre sin precedentes. Mientras tanto, sus rivales más encarnizados esperarán con impaciencia el resultado de la apelación para determinar los próximos pasos en sus reclamaciones de compensación.