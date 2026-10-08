Según The Telegraph, Manchester United, Arsenal, Liverpool y Tottenham Hotspur fueron informados del veredicto de culpabilidad de City antes de que se enviara un correo electrónico formal al resto de la máxima categoría el 25 de septiembre. La Premier League confirmó recientemente que City fue declarado culpable de todos menos uno de sus 115 cargos financieros.

El aviso anticipado a este cuarteto de élite se debe a maniobras legales iniciadas en 2024. Estos clubes han preparado activamente reclamaciones de compensación para asegurarse de tener derecho a una indemnización en caso de que se mantengan las sanciones contra el gigante del Etihad.



