Ese acuerdo sí incluye una cláusula de 12 meses que puede activar el Manchester United, lo que le daría más tiempo para alcanzar un compromiso con su capitán, pero la esperanza es que todas las partes puedan llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

Con la campaña 2026-27 a la vuelta de la esquina y Fernandes ya de vuelta a los entrenamientos tras su participación con Portugal en la fase final del Mundial, el escenario ideal sería que se hiciera un anuncio antes de que se reanude la competición de clubes.

Fernandes firmó 21 asistencias con el United en la máxima categoría inglesa la pasada temporada, arrebatándoles un hueco en los libros de récords a Thierry Henry y Kevin De Bruyne, y esas actuaciones subrayaron aún más su valor para la causa colectiva.

Cumplirá 32 años a principios de septiembre y está en el llamado 'Teatro de los Sueños' desde enero de 2020, pero sigue siendo una presencia talismánica para el Manchester United, con cinco premios al Jugador del Año en su palmarés.