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El Manchester United debe «romper las reglas» con Bruno Fernandes, mientras Michael Owen explica qué tiene que pasar en las conversaciones para renovar el contrato del talismánico capitán del United
Fernandes en el Manchester United: récord de asistencias y cinco premios al Jugador del Año
Ese acuerdo sí incluye una cláusula de 12 meses que puede activar el Manchester United, lo que le daría más tiempo para alcanzar un compromiso con su capitán, pero la esperanza es que todas las partes puedan llegar a un acuerdo en las próximas semanas.
Con la campaña 2026-27 a la vuelta de la esquina y Fernandes ya de vuelta a los entrenamientos tras su participación con Portugal en la fase final del Mundial, el escenario ideal sería que se hiciera un anuncio antes de que se reanude la competición de clubes.
Fernandes firmó 21 asistencias con el United en la máxima categoría inglesa la pasada temporada, arrebatándoles un hueco en los libros de récords a Thierry Henry y Kevin De Bruyne, y esas actuaciones subrayaron aún más su valor para la causa colectiva.
Cumplirá 32 años a principios de septiembre y está en el llamado 'Teatro de los Sueños' desde enero de 2020, pero sigue siendo una presencia talismánica para el Manchester United, con cinco premios al Jugador del Año en su palmarés.
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Piden al Manchester United que incumpla las normas contractuales por el capitán Fernandes
El anterior interés de la Saudi Pro League fue rechazado, pese a que el United parecía estar abierto a una venta en algún momento, y ahora se están realizando esfuerzos para frenar más acercamientos. El Manchester United debe revisar sus planes en lo que respecta a las conversaciones con jugadores mayores de 30 años.
Owen comparte esa opinión y el exdelantero del United, ganador de la Premier League, que ahora ayuda a los apostantes del Reino Unido a comparar casinos online como embajador británico de Casino.org, dijo a GOAL sobre la necesidad de cerrar una renovación de contrato: «Si yo fuera el Manchester United, lo haría absolutamente todo.
«Hay reglas, normas y cosas así. Cosas de las que piensas: “bueno, tiene X años y no deberías pagar esto, no deberías ofrecer contratos largos, no deberías hacer esto”. Pero a veces un jugador es tan importante, tan importante, que creo que a veces tienes que saltarte las reglas.
«Si yo fuera el Manchester United, no podría soportar empezar la temporada sin él. Es así de importante. Olvidaos de su edad, olvidaos de todo lo demás. Simplemente es imprescindible si el Manchester United va a continuar su progresión».
¿Será recordado Fernandes como una leyenda del Manchester United?
Fernandes ha disputado 327 partidos con el United y ha marcado 107 goles. Es capitán desde 2023, con los títulos de la FA Cup y la Carabao Cup en su palmarés. Sin embargo, hace falta más para consolidar su estatus de leyenda.
Otra antigua estrella del Manchester United, Mikael Silvestre, lo admite, y el francés ha declarado a GOAL: «Es un jugador clave y me alegré de que decidiera no irse a Arabia Saudí y quedarse en el United, seguir con el club en un momento difícil de la transición.
«Lleva aquí varios años, pero pese a la adversidad, rindió y fue el mejor jugador de la liga la temporada pasada. Así que es muy importante que se quede y siga ayudando al equipo a progresar.
«Steven Gerrard es una leyenda del Liverpool, nunca ha ganado un título de la Premier League. Ha ganado la Champions League. Estaría bien, pero su huella en el United ya es grande.
«Yo diría que necesita ganar un título, ya sea la liga o la Champions League, para convertirse en algo realmente especial para los aficionados, para la historia del club. Una cosa es formar parte de un club en una etapa exitosa, pero hay que ganar títulos».
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Aspiraciones a títulos: el Manchester United compite por los honores nacionales y europeos
El United espera competir por los trofeos más importantes en la próxima temporada, después de que Michael Carrick lograra el regreso a la Champions League. El Manchester United también ha recortado distancias con los aspirantes al título nacional.
Sin embargo, la actividad en el mercado de fichajes ha sido relativamente lenta y serán necesarias más incorporaciones, al tiempo que se intenta convencer a Fernandes de que se quede, para poder conquistar los premios más importantes.
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