El Manchester United debe mantenerse alejado de Oliver Glasner: el antagónico austriaco tiene las características de otro Rubén Amorim, a pesar de sus increíbles logros con el Crystal Palace

El Palace, que había derrotado al Liverpool en la Community Shield en agosto y había sorprendido al Manchester City al ganar su primer trofeo importante con la FA Cup de la temporada pasada, parecía un club modelo y el ejemplo perfecto de lo que un entrenador de alto nivel podía lograr con escasos recursos. Glasner también estaba desafiando la creencia común de que la misma formación 3-4-3 con la que Amorim había trabajado tan duro no podía funcionar en la Premier League.

Dado que el United llevaba casi un año trabajando en el 3-4-3 y había gastado cerca de 250 millones de libras (336 millones de dólares) en jugadores diseñados para jugar en ese sistema, por no hablar de la prescindir de extremos tradicionales como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony y Jadon Sancho, Glasner parecía la elección lógica para continuar por el mismo camino que había tomado el club.

Era, en efecto, el abanderado del 3-4-3 y había orquestado dos victorias sobre el United, una goleada por 4-0 cuando Erik ten Hag estaba al mando y una contundente victoria por 2-0 en Old Trafford sobre Amorim.

Pero mucho ha cambiado en los últimos cinco meses y, aunque Glasner es actualmente el segundo favorito de las casas de apuestas, por detrás de Michael Carrick, para ser el entrenador del United al comienzo de la próxima temporada, el austriaco se dirige al Old Trafford el domingo habiendo agotado la mayor parte de la buena voluntad que se había ganado entre los aficionados del Palace. Y está empezando a parecerse a los peores aspectos de Amorim...