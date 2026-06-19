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El Manchester United debe fichar a una estrella holandesa que «podría ser titular cada semana» con Michael Carrick tras su prometedor debut en el Mundial
Se insta al United a dar prioridad a la profundidad de la plantilla
Butt pide al Manchester United que deje de fichar solo grandes estrellas y que apueste por jugadores como Summerville, extremo del West Ham que brilló en su debut con Países Bajos.
Su gol en el 2-2 ante Japón ha incrementado el interés, y los “Red Devils” le siguen de cerca en su búsqueda de más opciones ofensivas.
- AFP
Butt respalda la iniciativa de Summerville
En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Butt señaló a Summerville como un jugador que se ajusta al perfil que busca el Manchester United. Aunque el jugador de 24 años aún tiene margen de mejora, su potencial justifica un interés serio por su fichaje.
«Es explosivo y gusta verlo jugar, pero le falta regularidad», admitió. «Aun así, su fichaje no sería caro y el United necesita construir una plantilla.
No todo puede ser fichar superestrellas. Con Holanda brilló en el primer partido, así que podría ser titular cada semana en el United. Debe ser más regular para dar el salto, pero yo ficharía a un jugador así».
El United necesita reforzar su banquillo
Butt cree que el United sufre por falta de profundidad en su plantilla. Para él, los equipos ganadores tienen suplentes que cambian partidos y mantienen el nivel al rotar.
«Tenemos que reforzar la plantilla; el banquillo tiene que ser más sólido», añadió Butt. «Cuando te enfrentas a un equipo y ves a su once inicial, pero luego tienen otros cuatro jugadores que pueden salir al campo y marcar la diferencia, eso es fundamental.
Cuando el United perdió contra el Leeds en Old Trafford la temporada pasada, los jugadores del banquillo no estuvieron a la altura. Aunque el equipo titular es bueno, hay que fichar más jugadores de ese nivel».
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La decisión de Rashford podría influir en los planes de fichajes
Según The Athletic, el fichaje de Summerville depende en gran medida del futuro de Marcus Rashford, clave en la planificación del United. Su llegada dependerá de cómo Carrick y el club reestructuren su ataque antes del cierre del mercado.