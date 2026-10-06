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El Manchester United crea un nuevo puesto especializado para combatir la crisis de reventa ilegal de entradas en Old Trafford
El Manchester United aborda el problema de la reventa ilegal de entradas
El Manchester United ha puesto en marcha oficialmente la búsqueda de un responsable ejecutivo de escalado de incidencias de aficionados para abordar el persistente problema de los revendedores de entradas en Old Trafford.
El club ha tenido problemas con infractores que compran entradas y las revenden a precios muy inflados. Con sede en el estadio, la persona que sea nombrada ocupará el puesto como principal punto de contacto para los aficionados y se encargará principalmente de supervisar investigaciones exhaustivas sobre presuntos casos de reventa ilegal de entradas, garantizando que todos los casos se gestionen de manera justa en toda la afición, según el Manchester Evening News.
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Detalles del nuevo cargo ejecutivo
Un anuncio publicado en la página web oficial del club detallaba las amplias responsabilidades del nuevo puesto. En él se afirmaba: "Este puesto es clave para apoyar la misión del club de combatir la reventa de entradas mediante la gestión independiente de un gran volumen de investigaciones complejas sobre aficionados, sanciones, apelaciones y escaladas. Utiliza la IA, la tecnología y el análisis de datos basado en hojas de cálculo para identificar patrones, tendencias y riesgos emergentes, al tiempo que aplica un criterio excelente y ofrece una comunicación clara y empática."
El comunicado continuaba: "Garantizar que cada caso se gestione de manera eficiente y coherente, respetando la política del club, sus valores, sus obligaciones legales y la equidad en toda la afición."
Protestas de los aficionados y recientes prohibiciones del club
Este cambio administrativo se produce después de una controvertida decisión del United de vetar a 685 abonados que presuntamente estuvieron implicados en actividades de reventa ilegal de entradas.
Aunque el club ha intentado atajar el mercado negro, algunos aficionados sancionados siguen defendiendo su inocencia. Esta frustración generalizada culminó en una protesta de aficionados durante el derbi de Manchester del mes pasado. El nuevo ejecutivo tendrá específicamente la tarea de reconstruir la confianza, garantizando que los aficionados se sientan escuchados, informados y respetados durante todo su proceso de apelación, independientemente del resultado final.
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¿Qué le espera ahora al Manchester United?
El United se centrará ahora en cerrar la contratación para este puesto crucial con el objetivo de devolver la armonía a Old Trafford. Una vez que se nombre al Executive de Escalations de Aficionados, el club deberá implantar rápidamente los nuevos protocolos de IA y basados en datos para gestionar eficazmente las apelaciones y poner fin de manera definitiva a la explotación de los aficionados auténticos que acuden a los partidos.
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