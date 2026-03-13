Getty
El Manchester United convierte al jugador estrella del Newcastle Sandro Tonali en su máxima prioridad, junto con los centrocampistas del Crystal Palace y del Nottingham Forest
El Manchester United pone sus ojos en el motor del mediocampo de los Magpies.
La directiva del Old Trafford ha situado a Tonali en lo más alto de una campaña de fichajes diseñada para modernizar el núcleo del equipo. El internacional italiano de 25 años, actualmente vinculado al Newcastle hasta 2029, es considerado el perfil ideal para reforzar el centro del campo del equipo que dejará Casemiro.
El interés del United surge en un momento en el que el Newcastle atraviesa una temporada difícil que podría dejarlo fuera de las competiciones europeas. Sin embargo, según The Sun, los Red Devils también estarían barajando varias opciones nacionales para asegurarse de no perder a los mejores talentos acostumbrados al rigor del fútbol inglés.
Talentos de la Premier League en el punto de mira
Junto con Tonali, el United ha elaborado una amplia lista de talentos nacionales. Wharton, del Palace, y Anderson, del Forest, ocupan los primeros puestos de la lista de prioridades. El mismo informe afirma que el United probablemente necesitará asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones para convencer a Anderson o Wharton de que se trasladen a Old Trafford, dado el creciente valor de ambos jóvenes promesas inglesas.
Se espera que la competencia por Anderson sea especialmente feroz, ya que el Manchester City es considerado el favorito para hacerse con los servicios del jugador del Forest. Sin embargo, aún está por ver si los Red Devils podrán competir con el City para satisfacer las exigencias salariales de Anderson. Por su parte, se espera que el Palace venda a Wharton este verano, dada su creciente cotización.
Alternativas jóvenes en Bournemouth y Brighton
El equipo de fichajes de Old Trafford también está siguiendo de cerca a Alex Scott, del Bournemouth, y a Carlos Baleba, del Brighton. Scott es considerado por el United como una opción más atractiva que su compañero de equipo Tyler Adams. A sus 22 años, Scott encaja en el perfil de centrocampista joven y enérgico que busca el Manchester United.
Baleba sigue siendo interesante a pesar de una temporada difícil con los Seagulls. El United ya se había interesado por su disponibilidad durante el mercado de fichajes de verano de 2025, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. El enfoque en la juventud es evidente, con Anderson de 23 años y Wharton, Scott y Baleba de solo 22, lo que representa una estrategia a largo plazo para sustituir a estrellas veteranas como Casemiro.
Viejas conexiones y obstáculos históricos
Curiosamente, el vínculo con Tonali trae recuerdos de la etapa de Dan Ashworth. El exdirector deportivo del United fue el artífice del traspaso original de Tonali del AC Milan al Tyneside en 2023. Ashworth duró cinco meses en el United antes de su repentina salida, tras expresar sus dudas sobre el nombramiento de Rubén Amorim, lo que crea un irónico telón de fondo para el interés del United por su antiguo fichaje.
El fichaje de un jugador del Newcastle también rompería una larga sequía en las relaciones comerciales entre los dos clubes. El United no ha comprado ningún jugador del Newcastle desde la llegada de Andy Cole, que supuso un récord británico en enero de 1995, por 7 millones de libras. Queda por ver si Tonali o alguno de sus rivales de la Premier League podrán finalmente salvar esa distancia a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano.
Sin embargo, antes de lanzarse al mercado de fichajes de verano, el Manchester United intentará terminar entre los tres primeros de la Premier League esta temporada para asegurarse el regreso a la Liga de Campeones. El equipo de Carrick ocupa actualmente el tercer puesto con 51 puntos en 29 partidos, empatado con su próximo rival, el Aston Villa.
