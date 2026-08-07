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El Manchester United confirma oficialmente su SEXTO fichaje del verano con la llegada de una sensación sudamericana a Old Trafford
El Manchester United se asegura a un prodigio colombiano
El United ha completado formalmente el fichaje de Orozco, y el club ha emitido un comunicado oficial para confirmar la llegada del adolescente a Old Trafford. El jugador, de 18 años, llega al gigante de la Premier League procedente del conjunto colombiano Fortaleza, poniendo fin a un largo culebrón de mercado que contaba con un acuerdo de principio desde finales del año pasado.
En su anuncio, el United confirmó la trayectoria del jugador al afirmar: "El Manchester United ha completado el fichaje del prometedor joven centrocampista Cristian Orozco. El jugador, de 18 años, llega procedente del Fortaleza CEIF, de la Categoría Primera A de Colombia. Orozco, que se formó en la academia del Rojo FC, disputó cinco partidos con el primer equipo del Fortaleza la temporada pasada y ha representado a Colombia hasta la categoría sub-17".
Orozco habla sobre sus ambiciones en Old Trafford
El propio jugador está claramente deseando empezar y confía en que posee las cualidades necesarias para triunfar en Old Trafford. Al hablar sobre el reto que tiene por delante, Orozco destacó su deseo de aprender e integrarse rápidamente en la plantilla. "Sé que mis fortalezas son mi físico y mi técnica", dijo a los medios. "Tengo esas cualidades y, con el don que Dios me dio, no creo que vaya a ser demasiado difícil. Pero todo pasa por adaptarse. Soy muy joven, y eso es lo que tendré que hacer."
El centrocampista también reconoció la importancia de superar las barreras de comunicación al mudarse a un nuevo país. "Espero aprender mucho inglés. Cuando estuve allí, me di cuenta de lo importante que es", añadió. "Quiero llegar y aprender lo más rápido posible. Eso es lo que se necesita para poder mostrar mi nivel y todo de lo que soy capaz. Quiero adaptarme a todo lo que se me presente lo antes posible."
Construyendo para el futuro a largo plazo
Orozco llega a Manchester con una reputación al alza como mediocentro defensivo con una gran calidad técnica. Conocido por su presencia física y su excepcional distribución de balón, ya ha demostrado cualidades de liderazgo al capitanear a su selección en el Mundial sub-17 de la FIFA. Su incorporación forma parte de una estrategia más amplia liderada por INEOS, centrada en identificar y asegurarse talento de élite de mercados emergentes antes de que su valor de mercado aumente de forma exponencial.
Pese a la expectación que rodea su llegada, el United tiene intención de gestionar su transición con cuidado. El club ha señalado que no se forzará de inmediato a la joven promesa en escenarios de alta presión con el primer equipo. En su lugar, contará con el apoyo de la Academia del Manchester United mientras se asienta en su nuevo entorno, aprende la cultura local y se adapta a las exigencias físicas específicas del fútbol inglés.
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Siguiendo los pasos de Colombia
Al mudarse a Mánchester, Orozco se convierte en el tercer jugador colombiano que representa al Manchester United, siguiendo el camino marcado por Radamel Falcao y Mateo Mejia. Aunque la cesión de Falcao en el club en la temporada 2014-15 estuvo condicionada por problemas de lesiones, la llegada de Orozco representa un nuevo comienzo para el talento colombiano en Old Trafford.
El fichaje pone el broche a un impresionante periodo de incorporaciones para el club, que se ha movido con decisión para reforzar tanto la plantilla del primer equipo como la cantera. Como sexto refuerzo del verano, Orozco simboliza el compromiso del club con una red global de ojeadores que se extiende por toda Sudamérica.
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