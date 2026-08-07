El propio jugador está claramente deseando empezar y confía en que posee las cualidades necesarias para triunfar en Old Trafford. Al hablar sobre el reto que tiene por delante, Orozco destacó su deseo de aprender e integrarse rápidamente en la plantilla. "Sé que mis fortalezas son mi físico y mi técnica", dijo a los medios. "Tengo esas cualidades y, con el don que Dios me dio, no creo que vaya a ser demasiado difícil. Pero todo pasa por adaptarse. Soy muy joven, y eso es lo que tendré que hacer."

El centrocampista también reconoció la importancia de superar las barreras de comunicación al mudarse a un nuevo país. "Espero aprender mucho inglés. Cuando estuve allí, me di cuenta de lo importante que es", añadió. "Quiero llegar y aprender lo más rápido posible. Eso es lo que se necesita para poder mostrar mi nivel y todo de lo que soy capaz. Quiero adaptarme a todo lo que se me presente lo antes posible."



