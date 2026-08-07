El Manchester United confirma la salida de Altay Bayindir, ya que la cesión al Celta de Vigo incluye una cláusula de traspaso permanente

El comunicado oficial del club confirmó el movimiento y señaló: "El portero del Manchester United Altay Bayindir ha acordado unirse al Celta de Vigo, de LaLiga, en calidad de cedido para toda la temporada 2026/27, sujeto a inscripción.

"El jugador de 28 años disputó seis partidos con el United la temporada pasada, la tercera desde que llegó procedente del Fenerbahce en 2023. Tras su debut contra el Newport County en 2024, Altay ha sumado 17 apariciones en total con el club.

"Bayindir pone ahora rumbo a España para incorporarse a Os Celestes, que terminó sexto en LaLiga la temporada pasada bajo las órdenes del entrenador Claudio Giraldez y está preparado para competir en la Europa League de la UEFA de esta temporada. Todos en el United desean a Altay la mejor de las suertes para la campaña que viene."