El Manchester United confirma el fichaje de un «prometedor» extremo del Tottenham por 8 millones de libras

El United ha fichado a Thompson, procedente del Tottenham. Es un gran logro, pues superó la competencia de otros clubes nacionales y europeos por el internacional sub-18 inglés.

El club no ha revelado los términos, pero según el Daily Mail, el acuerdo incluye un pago inicial de 4 millones de libras, otros 4 millones en bonificaciones por objetivos y una cláusula del 20 % para los Spurs en una futura venta.







