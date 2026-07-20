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El Manchester United confirma el fichaje de un «prometedor» extremo del Tottenham por 8 millones de libras
El United ficha a una joven promesa de los Spurs muy cotizada
El United ha fichado a Thompson, procedente del Tottenham. Es un gran logro, pues superó la competencia de otros clubes nacionales y europeos por el internacional sub-18 inglés.
El club no ha revelado los términos, pero según el Daily Mail, el acuerdo incluye un pago inicial de 4 millones de libras, otros 4 millones en bonificaciones por objetivos y una cláusula del 20 % para los Spurs en una futura venta.
El United está encantado de dar la bienvenida a un joven «prometedor»
Thompson deja la cantera del Tottenham tras seis años, desde que llegó a los 12. Los Red Devils han anunciado su fichaje en un comunicado: «El Manchester United ha acordado el fichaje del extremo juvenil Tynan Thompson, sujeto a inscripción. El internacional inglés llega del Tottenham Hotspur.
«Este jugador de 18 años marcó 13 goles y dio seis asistencias la temporada pasada en las categorías sub-18 a sub-21, incluidos siete goles en siete partidos de la Liga Juvenil de la UEFA. Sus actuaciones le valieron la oportunidad de formar parte de las convocatorias del primer equipo de los Spurs. Toda la familia del United quiere dar la bienvenida a Tynan al club y desearle mucha suerte para el futuro».
La campaña de contratación de INEOS continúa
Thompson es la última incorporación del United en un periodo ajetreado. Antes, el club cerró los fichajes de Youri Tielemans, Andrey Santos y el portero Karl Darlow.
El fichaje de Thompson refuerza la cantera y ofrece a Michael Carrick más opciones ofensivas.
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La trayectoria hacia el primer equipo en Old Trafford
A pesar de su edad, Thompson ya estaba cerca del fútbol profesional en su última temporada en el Tottenham. Su capacidad goleadora y creatividad le llevaron a ser convocado varias veces con el primer equipo de los Spurs. Fue incluido como suplente en dos partidos de la Liga de Campeones, lo que muestra que ya se le consideraba capaz de soportar la presión del máximo nivel. Se espera que Thompson se una pronto a sus nuevos compañeros del United, y el cuerpo técnico ansía integrarlo en los entrenamientos.
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