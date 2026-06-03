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El Manchester United cierra el fichaje de Ederson por 38 millones de libras, mientras se dan a conocer los detalles del contrato del centrocampista del Atalanta
Los Red Devils llegan a un acuerdo con el Atalanta
Según Sky Sports, el United ha acordado con el Atalanta fichar a Ederson por 38 millones de libras. Los Red Devils pagarán 34 millones de libras (40,5 millones de euros) por el jugador de 26 años, más 3,8 millones de libras (4,5 millones de euros) en variables. El fichaje se cerrará antes de julio, tras las pruebas médicas en Carrington.
El internacional brasileño firmará un contrato de cuatro años en Old Trafford, con opción a uno más. El United lleva tiempo siguiéndolo y lo considera clave para dar dinamismo al esquema de Carrick.
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Una inyección de fondos impulsa la campaña de fichajes del Carrick
Esta actividad temprana en el mercado se debe a una gran reestructuración financiera. Informes recientes señalan que el United ha logrado un amplio margen de gasto para el verano tras amortizar 110 millones de libras de deuda en las últimas semanas. Gracias a esta flexibilidad, el equipo de fichajes ha podido actuar con rapidez y evitar las largas negociaciones que complicaron anteriores ventanas.
El director ejecutivo, Omar Berrada, afirmó: «Nos sentimos muy positivos respecto al progreso del club esta temporada y al impacto continuo de nuestras iniciativas de transformación empresarial». Con esos ahorros y la mejora de los ingresos, Carrick puede cumplir la normativa financiera y seguir fichando talento.
La remodelación del centro del campo continúa con el interés por Fernandes
La llegada de Ederson es un gran golpe, pero no será el último fichaje para el centro del campo: el United lidera la carrera por Mateus Fernandes, del West Ham, este verano. Este joven portugués de 21 años se ve como una solución a largo plazo que podría formar pareja con el capitán Bruno Fernandes en un mediocampo renovado.
La necesidad de varios fichajes se debe a la prevista renovación de la plantilla: Casemiro está a punto de irse y Manuel Ugarte podría seguirlo tras un paso decepcionante.
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Carrick pone la mirada en nuevos objetivos
El fichaje de Ederson es solo el inicio de un verano ajetreado. Además del mediocampo, la directiva prioriza reforzar la banda izquierda y sumar un lateral izquierdo especializado. Pese a la fuerte inversión en Ederson, el club sigue buscando un centrocampista defensivo que aporte la protección que antes brindaba Casemiro.
Con Ederson ya fichado y otras negociaciones en curso, el club quiere que Carrick tenga una pretemporada completa con los nuevos jugadores. Ahora el cuerpo técnico debe convertir este respaldo económico en resultados desde agosto.