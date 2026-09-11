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El Manchester United bloquea 685 cuentas de aficionados y sanciona a cientos más tras una amplia investigación sobre la reventa ilegal de entradas
El Manchester United concluye la investigación sobre la reventa ilegal de entradas
Según la BBC, el Manchester United ha prohibido oficialmente 685 cuentas e impuesto sanciones o advertencias a 464 aficionados tras una exhaustiva investigación sobre la reventa ilegal de entradas.
El club inició su investigación en julio, lo que en un principio provocó protestas generalizadas entre los aficionados, que temían que se les retiraran sus abonos de temporada sin una explicación adecuada.
Tras la reacción en contra, el club admitió que subestimó cuántos aficionados comparten los datos de sus cuentas y reconoció que sus medidas iniciales causaron angustia. De los casos revisados, 468 se resolvieron sin que se tomaran más medidas después de que los aficionados aportaran explicaciones satisfactorias, mientras que 499 vetos fueron ratificados de forma firme por un panel independiente de apelación.
- AFP
Combatir las redes organizadas de reventa de entradas
A pesar de la reacción inicial en contra, el Manchester United ha defendido con firmeza su derecho a combatir el problema descontrolado de la reventa de entradas. El club ha insistido en que los aficionados inocentes no han sido castigados, al tiempo que ha logrado desarticular redes organizadas a gran escala.
Al explicar el motivo de las duras sanciones, el club afirmó: "Seiscientas ochenta y cinco cuentas han sido objeto de una prohibición, mientras que 464 aficionados recibieron una sanción reducida o una advertencia final. Las prohibiciones se impusieron cuando hubo un uso indebido significativo del sistema de venta de entradas para obtener un beneficio económico. Esto incluyó la gestión de redes organizadas de entradas, que controlaban, vendían y distribuían entradas desde cientos de cuentas".
Problemas generalizados con la venta de entradas en toda la Premier League
El Manchester United ha expuesto su filosofía central respecto a la asistencia en los días de partido. Explicó: "El principio rector del club en materia de entradas es sencillo: mantener a nuestros aficionados seguros y protegidos, garantizar un acceso justo a las entradas para los auténticos seguidores del Manchester United y combatir la reventa, el uso indebido y la actividad con ánimo de lucro". Para demostrar que no está obteniendo beneficios, las entradas sancionadas se venderán partido a partido a precios de abono de temporada. Cabe destacar que otros grandes equipos de la Premier League también han afrontado problemas similares recientemente. El Manchester City vetó a 165 aficionados, mientras que el Liverpool impuso 432 prohibiciones de por vida y confiscó bienes por valor de más de 1,2 millones de libras durante su propia ofensiva contundente.
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¿Qué le espera ahora al Manchester United?
Está por ver si las explicaciones del club bastan para apaciguar a los aficionados indignados en los próximos días. El grupo de aficionados The 1958 ha convocado una protesta masiva contra la propiedad del club antes del derbi de Mánchester del domingo, citando en gran medida estos recientes problemas con las entradas como una razón importante de su descontento. El Manchester United espera que la tensión se rebaje antes de que comience el crucial encuentro.
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