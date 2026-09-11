El Manchester United bloquea 685 cuentas de aficionados y sanciona a cientos más tras una amplia investigación sobre la reventa ilegal de entradas

Según la BBC, el Manchester United ha prohibido oficialmente 685 cuentas e impuesto sanciones o advertencias a 464 aficionados tras una exhaustiva investigación sobre la reventa ilegal de entradas.

El club inició su investigación en julio, lo que en un principio provocó protestas generalizadas entre los aficionados, que temían que se les retiraran sus abonos de temporada sin una explicación adecuada.

Tras la reacción en contra, el club admitió que subestimó cuántos aficionados comparten los datos de sus cuentas y reconoció que sus medidas iniciales causaron angustia. De los casos revisados, 468 se resolvieron sin que se tomaran más medidas después de que los aficionados aportaran explicaciones satisfactorias, mientras que 499 vetos fueron ratificados de forma firme por un panel independiente de apelación.