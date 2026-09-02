AFP
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¡El Manchester United aún no ha terminado! Los Red Devils van a por el último fichaje del final del verano mientras un gigante neerlandés estudia la operación
El Willem II presiona para cerrar un acuerdo de última hora
A pesar de un tranquilo último día de mercado en Old Trafford, el Manchester United todavía podría autorizar una salida de última hora. Según The Athletic, el Willem II está intentando cerrar activamente una cesión del delantero de 18 años Chido Obi antes de que se cierre el mercado de fichajes de la Eredivisie a las 23:59 CEST del miércoles.
El Manchester United acometió una importante inversión este verano, con incorporaciones como las de Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans. Sin embargo, Michael Carrick optó por no realizar más fichajes en el último día de mercado, lo que dejó decepcionados a algunos aficionados por la falta de refuerzos en defensa y ataque.
La atención se ha desplazado ahora a las cesiones de salida. La información indica que el Willem II ha presentado una propuesta formal para llevarse a Obi durante la temporada, ofreciendo al internacional danés sub-21 una vía clara hacia minutos regulares en el fútbol sénior.
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Se abre la vía de la Eredivisie
Voetbal International señaló que el equipo de la Eredivisie considera a Obi un talento enorme, capaz de tener un impacto inmediato en Tilburg. El medio neerlandés también estableció comparaciones inmediatas con Alexander Isak. El delantero sueco utilizó de forma muy productiva una cesión en la Eredivisie en el Willem II para impulsar su carrera en la élite, marcando un precedente de desarrollo que, sin duda, resultará atractivo para el entorno de Obi.
El interés por el adolescente ha sido alto durante todo el verano. El también club neerlandés Feyenoord ya estudió una operación por el exjugador de la cantera del Arsenal anteriormente en este mercado, pero ahora el Willem II ha emergido como el claro favorito para hacerse con su fichaje.
El desarrollo exige minutos para los veteranos
Obi ya ha probado el fútbol de primer equipo en Old Trafford, con ocho apariciones con el primer equipo a las órdenes del exentrenador Ruben Amorim. Sin embargo, el consenso general determinó que esas actuaciones llegaron ligeramente demasiado pronto en su desarrollo, lo que propició un regreso a la estructura juvenil.
El internacional danés en categorías inferiores respondió de forma brillante, al marcar 20 goles en 37 partidos entre los equipos sub-18 y sub-21 del United la pasada temporada. Tras demostrar su capacidad goleadora a nivel de academia, ahora se considera que una cesión para jugar en el fútbol sénior es el siguiente paso esencial en la progresión general de su carrera.
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Contrarreloj
Con el cierre del mercado de fichajes neerlandés acercándose rápidamente en la noche del miércoles, ambos clubes afrontan una carrera contrarreloj para tramitar la documentación final. Si se alcanza el acuerdo, Obi buscará integrarse rápidamente en la plantilla del Willem II y empezar a acumular los minutos constantes en la Eredivisie necesarios para acabar haciéndose un hueco en los planes a largo plazo de Carrick en Old Trafford.
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