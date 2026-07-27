El Swansea emitió un comunicado sobre la marcha del jugador, confirmando que ambos clubes acordaron las condiciones económicas del traspaso. El equipo galés destacó los lazos familiares del jugador con el club y su trayectoria en su cantera.

El comunicado indica: «El portero del Swansea City, Kit Margetson, se ha incorporado al Manchester United, pendiente de la aprobación correspondiente, tras acordar ambos clubes una compensación. Este internacional galés sub-21, de 20 años, llegó a los Swans en la categoría sub-15, por lo que el club recibirá una indemnización por su formación. Hijo de Martyn, exresponsable de portería del club, Margetson fue incluido en la convocatoria del primer equipo para el partido contra el Millwall al final de la temporada 2024-25 y formaba parte de la plantilla ampliada. Toda la familia del Swansea City le desea mucho éxito en Old Trafford».