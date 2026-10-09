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El Manchester City VETA las preguntas sobre Erling Haaland mientras el club interviene durante una entrevista por los 114 cargos de la Premier League
La cadena, impedida de investigar los cargos financieros
Según se informó, Viaplay tuvo prohibido entrevistar a Haaland sobre las infracciones de las normas financieras de Manchester City de cara a su próximo partido contra el Liverpool. El internacional noruego tenía prevista una inusual aparición ante los medios tras el parón internacional para analizar el duelo de alto perfil, pero las preguntas sobre la polémica extradeportiva estaban terminantemente prohibidas.
Según el director de deportes de Viaplay, Kristian Oma, en declaraciones al medio noruego VG, la cadena informó con antelación tanto a los estudios de la Premier League como al gigante de Etihad de su intención de hablar sobre el veredicto. Sin embargo, la petición fue rechazada, y Oma señaló que ningún club de la Premier League permitió preguntas sobre el asunto antes de los partidos del fin de semana.
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Haaland y Maresca piden unidad en medio de la batalla legal
En una conversación aparte, Haaland dirigió su atención a los aficionados desplazados, instando al equipo y a la afición a mantenerse unidos pese a las distracciones externas. Dirigiéndose a los seguidores que viajan a Anfield, el delantero afirmó: "Creo que se lo van a pasar bien. Tenemos que estar unidos, tenemos que mantenernos juntos y tenemos que ser positivos".
Subrayando una mentalidad constructiva antes del partido, el atacante añadió: "Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que tener una sonrisa. Tenemos que ser positivos, mirar hacia delante e intentar ganar partidos de fútbol e intentar disfrutar de la situación y ganar el partido. Tenemos que estar unidos y tenemos que transmitirnos cariño unos a otros. Así que sí, sigamos unidos, disfrutemos del camino y sonriamos".
Mientras tanto, el entrenador del City, Enzo Maresca, abordó la situación durante su rueda de prensa del viernes, expresando plena confianza en la jerarquía mientras el club prepara su apelación. Dirigiéndose a los medios, Maresca dijo: "Entiendo la razón por la que la mayoría de vosotros estáis aquí. Lo único que puedo decir es que hay un proceso en marcha y que, en este momento, confío completamente en el club".
Reflexionando sobre su compromiso con el proyecto, el técnico añadió: "Confío en el club porque confío en la gente. Es la razón por la que me uní al club. No hay otro club en el mundo en el que me gustaría estar. Estoy feliz y orgulloso de estar aquí".
Veredicto de la comisión independiente y apelación en curso
La restricción a los medios se produce después de que una comisión independiente declarara al Manchester City culpable de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League. El club ha presentado un recurso contra la decisión, por lo que el desenlace legal sigue sin resolverse.
Los procedimientos judiciales en curso han añadido más fricción a una rivalidad ya de por sí intensa entre el City y el Liverpool. Mientras el escrutinio fuera del campo sigue siendo elevado, la dirección y los jugadores continúan proyectando públicamente confianza en el proceso de apelación.
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Duelo de altos vuelos en Anfield a la vista
El Manchester City vuelve ahora a centrar su atención en el terreno de juego mientras se prepara para un crucial duelo de la Premier League en Anfield ante el Liverpool. Con restricciones mediáticas impuestas en torno al litigio legal, la plantilla aspira a mantener la positividad y a sumar los tres puntos a domicilio.
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