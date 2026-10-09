El Manchester City VETA las preguntas sobre Erling Haaland mientras el club interviene durante una entrevista por los 114 cargos de la Premier League

En una conversación aparte, Haaland dirigió su atención a los aficionados desplazados, instando al equipo y a la afición a mantenerse unidos pese a las distracciones externas. Dirigiéndose a los seguidores que viajan a Anfield, el delantero afirmó: "Creo que se lo van a pasar bien. Tenemos que estar unidos, tenemos que mantenernos juntos y tenemos que ser positivos".

Subrayando una mentalidad constructiva antes del partido, el atacante añadió: "Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que tener una sonrisa. Tenemos que ser positivos, mirar hacia delante e intentar ganar partidos de fútbol e intentar disfrutar de la situación y ganar el partido. Tenemos que estar unidos y tenemos que transmitirnos cariño unos a otros. Así que sí, sigamos unidos, disfrutemos del camino y sonriamos".

Mientras tanto, el entrenador del City, Enzo Maresca, abordó la situación durante su rueda de prensa del viernes, expresando plena confianza en la jerarquía mientras el club prepara su apelación. Dirigiéndose a los medios, Maresca dijo: "Entiendo la razón por la que la mayoría de vosotros estáis aquí. Lo único que puedo decir es que hay un proceso en marcha y que, en este momento, confío completamente en el club".

Reflexionando sobre su compromiso con el proyecto, el técnico añadió: "Confío en el club porque confío en la gente. Es la razón por la que me uní al club. No hay otro club en el mundo en el que me gustaría estar. Estoy feliz y orgulloso de estar aquí".



