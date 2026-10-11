El Manchester City utiliza un ingenioso autobús señuelo para evitar el recibimiento hostil de los enfurecidos aficionados del Liverpool en Anfield

Este partido será el primero que dispute el Manchester City desde que una comisión independiente lo declaró culpable de infringir las normas financieras durante un periodo de nueve temporadas. El club ha negado rotundamente las acusaciones y presentó de inmediato un recurso contra el veredicto. Pese a la tensión que rodea al club, Marc Guehi restó importancia al ambiente hostil en la previa. Guehi declaró: «Siempre hay un ambiente caldeado [en Anfield], así que no es diferente de cualquier otro partido. Todos ejercen de líderes. Todos tienen un papel importante que desempeñar y se verá la unión del equipo».