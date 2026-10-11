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El Manchester City utiliza un ingenioso autobús señuelo para evitar el recibimiento hostil de los enfurecidos aficionados del Liverpool en Anfield
Ingeniosas tácticas de señuelo en Anfield
El Manchester City ha logrado esquivar una furiosa emboscada de aficionados del Liverpool antes de su crucial partido del domingo. En lugar de utilizar la entrada principal habitual, Enzo Maresca y su plantilla recorrieron Anfield Road y accedieron al estadio por una entrada trasera en Arkles Lane. Motoristas de la policía flanquearon los autobuses del equipo, mientras que un vehículo señuelo consiguió despistar a miles de aficionados locales. La mayor parte de la multitud se había congregado junto a la esquina de Anfield Road y no vio llegar a los jugadores del Manchester City.
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Jugar bajo una presión inmensa
Este partido será el primero que dispute el Manchester City desde que una comisión independiente lo declaró culpable de infringir las normas financieras durante un periodo de nueve temporadas. El club ha negado rotundamente las acusaciones y presentó de inmediato un recurso contra el veredicto. Pese a la tensión que rodea al club, Marc Guehi restó importancia al ambiente hostil en la previa. Guehi declaró: «Siempre hay un ambiente caldeado [en Anfield], así que no es diferente de cualquier otro partido. Todos ejercen de líderes. Todos tienen un papel importante que desempeñar y se verá la unión del equipo».
Rivalidad intensa y gran ambiente
La tensión es comprensiblemente alta, ya que los aficionados recuerdan el incidente de abril de 2018, cuando el autobús del Manchester City sufrió graves daños en las inmediaciones de Anfield. Aunque la ruta alternativa evitó enfrentamientos físicos hoy, Jamie Carragher pronosticó un ambiente de presión constante dentro del estadio. «Recibirán una acogida muy hostil, pero siempre ocurre lo mismo cuando el Manchester City viene a Anfield», explicó Carragher. «Todo el mundo pide sangre, así que será muy difícil que sus jugadores y su entrenador consigan algo».
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Los campeones se juegan mucho
Lo que está en juego en el plano deportivo también es mucho cuando arranca el partido. El Manchester City lidera actualmente la tabla con pleno de 15 puntos, mientras que el Liverpool ocupa la octava posición con nueve puntos tras dos victorias y tres empates, sin conocer la derrota. Los hombres de Maresca deben dejar atrás cuanto antes la hostilidad y centrarse por completo en prolongar su racha perfecta para mantener su dominio en la Premier League.
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