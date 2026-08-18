El Manchester City ha sufrido un contratiempo importante antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League, ya que Doku ha sido descartado para el partido inaugural del club contra el Bournemouth.

El delantero belga sufrió la lesión durante la decepcionante derrota en la Community Shield ante el Arsenal en el Millennium Stadium el domingo, donde fue sustituido al descanso por Jack Grealish.

Aunque la duración exacta de su ausencia sigue sin estar clara, Nieuwsblad sugiere que Doku ha sufrido una lesión en la pantorrilla que podría mantenerle varias semanas de baja.

El momento no podría ser peor para el nuevo entrenador Enzo Maresca, que prepara su primer partido liguero oficial al mando en el Etihad Stadium. A la frustración se suma el hecho de que el problema parece estar relacionado con anteriores problemas físicos. Dentro del club crece la preocupación de que no se trate de un incidente aislado, sino más bien de una consecuencia persistente de la campaña de Doku con Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA.