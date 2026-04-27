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Donny Afroni

Traducido por

El Manchester City sigue a Eli Junior Kroupi. Pep Guardiola es un gran admirador del joven delantero, y el Bournemouth ya fijó su precio de traspaso

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E. Kroupi
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El Manchester City se ha sumado a la pugna por uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Premier League, ya que, según se dice, Pep Guardiola es un gran admirador de la joven promesa del Bournemouth, Eli Junior Kroupi. El internacional sub-21 francés ha protagonizado una temporada espectacular en la costa sur, lo que ha despertado el interés de los grandes clubes europeos a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano.

  • Guardiola sigue a una joven promesa francesa

    La maquinaria de fichajes del Manchester City ya piensa en el mercado de verano y tiene a Kroupi como prioridad. Según el periodista deSky Sports Sacha Tavolieri, Guardiola es un «gran admirador» del delantero de 19 años, cuyo perfil técnico y versatilidad encajan a la perfección en el sistema del Etihad. El ascenso de Kroupi ha sido meteórico. Tras brillar con el FC Lorient, fichó por el Bournemouth y se adaptó rápido a la liga más exigente del mundo. Su capacidad para jugar en toda la delantera y su puntería con la camiseta del Bournemouth lo han convertido en uno de los adolescentes más comentados del fútbol europeo.

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    El Bournemouth pide una elevada suma

    Sin embargo, el Bournemouth no tiene prisa por vender a su joya. Los Cherries piden cerca de 80 millones de euros para considerar su traspaso, reflejo de su potencial y de su importancia actual. El City sabe que deberá pagar una prima por un futbolista con contrato en otro equipo de la Premier. No obstante, varios clubes europeos vigilan la situación, por lo que el conjunto de Mánchester podría tener que actuar rápido para evitar una subasta.

  • Kroupi se fija objetivos ambiciosos

    El jugador siempre ha reconocido su ambición de llegar a lo más alto del fútbol. En una entrevista a Téléfoot a principios de año, Kroupi explicó su mentalidad de élite y sus objetivos a largo plazo, y afirmó que sus grandes ambiciones ya no son fantasías.

    «Antes soñaba con ganar el Balón de Oro y jugar en los clubes más grandes del mundo; ahora son objetivos que sé que puedo lograr. Estoy trabajando para llegar adonde quiero estar», afirmó Kroupi.

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    Se avecina una pugna por los fichajes con los rivales de la Premier League

    El City no lo tendrá fácil para fichar al joven Kroupi, pues otros grandes clubes lo siguen de cerca. Su rival local, el Manchester United, también vigila la situación mientras busca soluciones para su ataque. La carrera por Kroupi se convierte rápidamente en uno de los culebrones del verano. Chelsea y Liverpool también lo siguen, así que podría desatarse una subasta.

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