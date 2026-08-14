¡El Manchester City se prepara para una sorprendente salida de una estrella de 51 millones de libras tras solo UN año!

El City ha acordado una operación de 51 millones de libras para vender a Reijnders al club saudí Al Qadsiah, según The Independent. El centrocampista neerlandés dejará el Etihad Stadium después de pasar solo una temporada en el fútbol inglés.

Reijnders ya ha aceptado las condiciones personales con el club de Oriente Medio para cerrar este lucrativo traspaso. El City obtendrá un beneficio notable por el internacional, que inicialmente les costó 46,5 millones de libras cuando llegó procedente del AC Milan el pasado verano. La operación eleva sus ingresos totales por ventas a aproximadamente 100 millones de libras en este mercado.