AFP
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¡El Manchester City se prepara para una sorprendente salida de una estrella de 51 millones de libras tras solo UN año!
Reijnders pone rumbo a Arabia Saudí
El City ha acordado una operación de 51 millones de libras para vender a Reijnders al club saudí Al Qadsiah, según The Independent. El centrocampista neerlandés dejará el Etihad Stadium después de pasar solo una temporada en el fútbol inglés.
Reijnders ya ha aceptado las condiciones personales con el club de Oriente Medio para cerrar este lucrativo traspaso. El City obtendrá un beneficio notable por el internacional, que inicialmente les costó 46,5 millones de libras cuando llegó procedente del AC Milan el pasado verano. La operación eleva sus ingresos totales por ventas a aproximadamente 100 millones de libras en este mercado.
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Un fugaz paso por Mánchester
Reijnders logró marcar siete goles en 47 apariciones en todas las competiciones durante su breve etapa en el City. También despertó interés dentro del país por parte del Forest antes de decantarse finalmente por la Saudi Pro League. Pese a un buen inicio, el centrocampista fue perdiendo poco a poco su sitio en el once la pasada temporada.
El exentrenador Pep Guardiola apostó claramente por juntar al capitán Bernardo Silva con el referente español Rodri en la medular. Con Silva ya fuera y con Rodri, según se informa, como objetivo prioritario del Barcelona, el centro del campo del club presenta ahora un aspecto completamente distinto. Los 100 millones de libras recaudados por las ventas, entre las que también se incluyen Nathan Ake y James Trafford, dan al City una enorme flexibilidad financiera.
Gran inversión en Anderson
Para contrarrestar sus importantes salidas en el centro del campo, el City completó recientemente un sorprendente fichaje de Elliot Anderson, talento del Nottingham Forest, por 116 millones de libras. Este enorme gasto subraya su compromiso de reforzar su potencial en busca del éxito.
La venta de Ake al Fenerbahce y el traspaso definitivo de Trafford al Leeds United ponen aún más de relieve la estrategia del club para asegurar fondos importantes con los que reforzar la profundidad de la plantilla este verano. La jerarquía del club está decidida a remodelar el equipo después de haber dependido en gran medida de veteranos consolidados en las últimas campañas.
Reijnders acabó convirtiéndose en una víctima de esta despiadada transición. Su rápida salida permite al club ingresar una suma importante, al tiempo que incorpora nuevos jugadores para ajustarse a su nueva visión táctica.
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A la espera de más refuerzos para el centro del campo
La enorme cantidad obtenida por Reijnders se destinará de inmediato a encontrar un sustituto adecuado. El City ya está muy interesado en varias opciones de alto perfil para el centro del campo en toda Europa.
La estrella del Chelsea Enzo Fernandez ha surgido como un sorprendente objetivo potencial para el club de Mánchester. El internacional marroquí Ayyoub Bouaddi también está firmemente en su radar mientras evalúan con diligencia el mercado de fichajes actual. Mientras Reijnders se prepara para emprender una nueva etapa en Arabia Saudí, el City tratará de cerrar el resto de sus operaciones de verano.
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