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Mohamed Saeed

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El Manchester City se niega a renunciar a la estrella del Chelsea Enzo Fernández pese a dejar pasar un plazo clave del mercado sin presentar una oferta

Manchester City
Enzo Fernández
Fichajes
A. Bouaddi
E. Maresca
Chelsea
Premier League

El Manchester City no rebaja su interés por el centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez pese a haber dejado pasar el plazo para presentar una oferta, con el Chelsea fijando un precio de 120 millones de libras por el internacional argentino. El Chelsea había dado al City hasta las 17:00 del pasado viernes para presentar una propuesta, pero no se envió ninguna oferta mientras el equipo de Enzo Maresca sigue explorando refuerzos para el centro del campo antes de que se cierre el mercado de fichajes.

  • El City no llega al plazo límite crucial del Chelsea

    El interés del Manchester City por el centrocampista del Chelsea Fernandez ha dado un nuevo giro, ya que el club sigue de cerca al internacional argentino. El Chelsea había fijado una fecha límite firme a las 17:00 del pasado viernes para cualquier club que quisiera activar la valoración del jugador de la que se había hablado previamente.

    A pesar de su admiración de larga data por el futbolista de 25 años, el City optó por no presentar una oferta formal por escrito antes de la fecha límite, devolviendo el poder de negociación al Chelsea cuando el mercado de fichajes entra en sus dos últimas semanas.

    Aunque la oportunidad inicial de hacerse con Fernandez en las condiciones de las que se había hablado previamente ha expirado, el Manchester City sigue atento a su situación en Stamford Bridge, según Sky Sports.

    El argentino ya no puede salir por los 120 millones de libras que, según se informó, se acordaron con sus representantes en mayo, lo que significa que el City podría enfrentarse ahora a un precio de salida más alto si decide intensificar su interés antes de la fecha límite del 1 de septiembre.

    • Anuncios
  • Xabi AlonsoGetty Images

    La reacción en Stamford Bridge aumenta la incertidumbre

    El ambiente en torno a Fernandez se ha complicado cada vez más tras su reciente aparición en un amistoso de pretemporada. Durante la victoria del Chelsea por 3-1 ante la Real Sociedad el sábado, el centrocampista entró como suplente en la segunda parte, pero fue recibido con abucheos audibles por parte de sectores de la afición local.

    A pesar de la reacción del público, se entiende que el nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, es un gran admirador de las cualidades técnicas del jugador y de su versatilidad táctica. Según se informa, el club tiene previsto mantener al campeón del mundo salvo que llegue una oferta verdaderamente astronómica que le permita reinvertir con fuerza en la plantilla.

  • La salida de Rodri deja expuesto el centro del campo del City

    El interés continuado del Manchester City en Fernandez está impulsado por un importante vacío en su propio centro del campo. El club se prepara para una etapa sin varias figuras clave, especialmente Rodri. El internacional español, cuatro veces campeón de la Premier League y exganador del Balón de Oro, se someterá a un reconocimiento médico en el Barcelona antes de un traspaso de 65,4 millones de libras.

    La tercera oferta del gigante catalán fue considerada demasiado buena como para rechazarla por un jugador al que solo le quedaba un año de contrato en el Etihad Stadium. Esta salida representa una pérdida enorme para Maresca, que valoraba al español como el corazón de su sistema táctico.


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  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    El Manchester City apunta a Bouaddi en plena remodelación del centro del campo

    La reestructuración no termina con Rodri, ya que Tijjani Reijnders también está a punto de dejar el fútbol europeo. El centrocampista está cerca de fichar por el club saudí Al Qadsiah en una operación valorada en aproximadamente 51 millones de libras.

    Con múltiples salidas en marcha, el City también negocia activamente con el Lille por el internacional marroquí Ayyoub Bouaddi. Se cree que el Lille se mantiene firme y pide una cantidad en torno a 85 millones de libras, y su entrenador Davide Ancelotti ha confirmado que las conversaciones entre los dos clubes están avanzando.

    Sin embargo, la persecución de Bouaddi aún no ha frenado el deseo del City de intentar fichar a un nombre mediático como Fernandez, según Ben Jacobs.

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