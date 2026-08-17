El interés del Manchester City por el centrocampista del Chelsea Fernandez ha dado un nuevo giro, ya que el club sigue de cerca al internacional argentino. El Chelsea había fijado una fecha límite firme a las 17:00 del pasado viernes para cualquier club que quisiera activar la valoración del jugador de la que se había hablado previamente.

A pesar de su admiración de larga data por el futbolista de 25 años, el City optó por no presentar una oferta formal por escrito antes de la fecha límite, devolviendo el poder de negociación al Chelsea cuando el mercado de fichajes entra en sus dos últimas semanas.

Aunque la oportunidad inicial de hacerse con Fernandez en las condiciones de las que se había hablado previamente ha expirado, el Manchester City sigue atento a su situación en Stamford Bridge, según Sky Sports.

El argentino ya no puede salir por los 120 millones de libras que, según se informó, se acordaron con sus representantes en mayo, lo que significa que el City podría enfrentarse ahora a un precio de salida más alto si decide intensificar su interés antes de la fecha límite del 1 de septiembre.