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El Manchester City se adelanta al Arsenal en el fichaje de Jeremy Monga, mientras Enzo Maresca presiona para reunirse con la joven promesa del Leicester
El City se suma a la puja por Monga
El Manchester City se ha sumado a la lucha por fichar a Monga, joven promesa del Leicester City, y podría frustrar el interés del Arsenal, que ya negocia su incorporación. Aunque los Gunners llevan ventaja, el City intenta arrebatarle este prodigio de 16 años.
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El factor Maresca en la carrera
La repentina maniobra del City se debe en gran medida a la influencia del entrenador Maresca. El técnico italiano, que ya trabajó con Monga en el Leicester City durante la temporada 2023-24, presiona para que se produzca el reencuentro. Esto ha permitido a Maresca y a la directiva del City presentarse como una alternativa viable al Arsenal para fichar al cotizado extremo.
Hazañas récord en Leicester
Monga debutó en la Premier League con 15 años y 271 días ante el Newcastle en abril de 2025, convirtiéndose en el tercer jugador más joven de la historia de la liga, solo por detrás de los arsenales Max Dowman y Ethan Nwaneri. Luego jugó siete partidos como suplente mientras el Leicester descendía.
Apenas unos meses después, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Championship al anotar en la derrota 2-1 contra el Preston North End, con 16 años y 37 días, superando el récord de Jude Bellingham, quien marcó con el Birmingham City en 2019 con 16 años y 63 días.
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¿Y ahora qué?
El Leicester solía retener a sus canteranos, pero en los últimos años promesas como Tyrese Noubissie (Manchester City) y Trey Nyoni (Liverpool) se marcharon.
Perder a Monga, su joya más prometedora, sería otro golpe duro, por lo que las negociaciones con el club ganador se antojan cruciales para un Leicester que busca reconstruirse tras dos descensos consecutivos.