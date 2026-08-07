El Manchester City reacciona después de que el Chelsea le ponga a Malo Gusto un desorbitado precio de 75 millones de libras mientras Enzo Maresca contempla un reencuentro

Según RMC Sport, el Manchester City está interesado en llevar a Gusto al Etihad Stadium, pero el club mancuniano se ha quedado atónito por las exigencias económicas del Chelsea. Los Blues han fijado un importante precio de salida para el jugador de 23 años, y las informaciones apuntan a que están pidiendo 75 millones de libras por el exjugador del Lyon. A día de hoy, el City no está dispuesto a satisfacer esas exigencias.

El interés se debe en gran parte al nuevo técnico del City, Enzo Maresca, que está desesperado por reforzar sus opciones defensivas con un lateral derecho natural. Durante su etapa en Stamford Bridge, Maresca confió mucho en el poderío físico y la capacidad táctica de Gusto, y cree que el francés encajaría a la perfección en su sistema en Mánchester.



