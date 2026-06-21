El Manchester City quiere a Elliot Anderson y a Sandro Tonali, y prepara más de 200 millones de libras para ficharlos del Nottingham Forest y del Newcastle

El Manchester City quiere renovar su plantilla tras la marcha de Pep Guardiola. Según el Manchester Evening News, los Blues apuntan a Anderson y Tonali para reforzar el centro del campo; el club los ve como refuerzos complementarios.

Ficharlos a ambos sería un mensaje contundente, pero costoso: el informe estima un gasto superior a 200 millones de libras. Tras las salidas de Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan, el traspaso de Bernardo Silva al Real Madrid y la incertidumbre sobre Tijjani Reijnders y Nico González, el City está dispuesto a usar su poderío financiero para asegurar una transición fluida.