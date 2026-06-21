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El Manchester City quiere a Elliot Anderson y a Sandro Tonali, y prepara más de 200 millones de libras para ficharlos del Nottingham Forest y del Newcastle
El City se fija en una sensacional pareja de centrocampistas por valor de 200 millones de libras
El Manchester City quiere renovar su plantilla tras la marcha de Pep Guardiola. Según el Manchester Evening News, los Blues apuntan a Anderson y Tonali para reforzar el centro del campo; el club los ve como refuerzos complementarios.
Ficharlos a ambos sería un mensaje contundente, pero costoso: el informe estima un gasto superior a 200 millones de libras. Tras las salidas de Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan, el traspaso de Bernardo Silva al Real Madrid y la incertidumbre sobre Tijjani Reijnders y Nico González, el City está dispuesto a usar su poderío financiero para asegurar una transición fluida.
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El Forest busca un traspaso récord en el fútbol británico.
El fichaje de Anderson se ha estancado: el Forest pide más de 125 millones de libras, cifra que el City aún no está dispuesto a pagar.
Pese a la elevada valoración, en el Etihad confían en cerrar el fichaje del mediocampista de 23 años. Su popularidad se ha disparado desde su llegada al City Ground, y los responsables citizen valoran presentar una tercera oferta que satisfaga las exigencias del Forest o esperar el momento oportuno.
Lucha con los Spurs por Tonali
Mientras sigue la saga de Anderson, el City busca fichar a Tonali. No obstante, el Tottenham ya ha mantenido conversaciones avanzadas con el centrocampista y quiere hacerlo su gran incorporación del verano bajo la dirección de Roberto De Zerbi. La entrada del City en la puja complica los planes. Fichar al ex del Milan costaría mucho, pero los Blues insisten para blindar el centro del campo ante una posible marcha de Rodri, quien entra en su último año de contrato.
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La espera por Maresca continúa
A pesar de los fichajes, los aficionados del City aún esperan el anuncio oficial de Enzo Maresca como nuevo entrenador. Según el Manchester Evening News, las negociaciones con el Chelsea se han alargado, retrasando el traspaso de poderes. Pese a la demora, todo indica que el nombramiento se confirmará en las próximas semanas.
El club confía en hacer el anuncio en una o dos semanas y evitar el declive que sufrió el Manchester United tras la salida de Sir Alex Ferguson, convencido de que Maresca puede recuperar la Premier League al Arsenal.