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El Manchester City presenta oficialmente su apelación contra el veredicto de culpabilidad de la Premier League mientras el club sostiene que tiene pruebas «irrefutables» de su inocencia
El City recurre formalmente el veredicto de culpabilidad
El Manchester City cumplió con el plazo del viernes y presentó oficialmente la documentación a las 19:00 BST del jueves. Esto se produce después de que una comisión independiente declarara al club culpable de graves infracciones financieras tras una larga investigación.
Entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, se dictaminó que el City infló artificialmente sus ingresos en más de 830 millones de libras. Las autoridades concluyeron que el club utilizó sistemas de financiación encubiertos y contratos «ficticios» con socios comerciales para eludir las estrictas normas de gasto.
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El club afirma tener pruebas irrefutables en su respuesta oficial
En un comunicado oficial publicado el viernes, el City negó de forma tajante haber cometido irregularidad alguna. El club expresó su total confianza en limpiar su nombre, al considerar que la resolución inicial era fundamentalmente errónea.
«Manchester City Football Club puede confirmar que a las 19:00 del jueves 1 de octubre de 2026 el club presentó su recurso integral contra la opinión de la Comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League», afirmó el club. «La postura firme del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene errores materiales claros de derecho, de principio y de hecho, y no ofrece garantías.»
El comunicado continuó: «El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables en apoyo de todas sus posturas en relación con este caso. Seguiremos respetando el debido proceso y necesariamente estamos limitados en lo que podemos decir adicionalmente hasta que todos los procedimientos hayan concluido.»
Mucho en juego en una batalla legal sin precedentes
Se espera que el equipo jurídico del City argumente que patrocinios clave fueron financiados legítimamente por el gobierno de Abu Dabi, en lugar de por el grupo de propiedad directa del club. El resultado de esta apelación tendrá enormes implicaciones para el futuro panorama del fútbol inglés.
Según la normativa actual, el panel judicial recién constituido solo revisará la decisión inicial. No llevará a cabo una nueva vista completa del caso original, lo que significa que el City debe demostrar errores fundamentales en la resolución inicial de la comisión para lograr que se revoquen las sanciones.
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Un calendario estricto para la resolución final
El marco del organismo rector exige una resolución rápida, según The Athletic. La vista de la apelación debe celebrarse en un plazo de 12 semanas desde la presentación formal.
Una vez concluyan los procedimientos, el panel está obligado a emitir un veredicto final en un plazo de 30 días. Hasta entonces, la plantilla de Enzo Maresca debe mantener la concentración en los compromisos nacionales y europeos mientras esta batalla sin precedentes en los despachos se desarrolla de fondo.
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