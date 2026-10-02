En un comunicado oficial publicado el viernes, el City negó de forma tajante haber cometido irregularidad alguna. El club expresó su total confianza en limpiar su nombre, al considerar que la resolución inicial era fundamentalmente errónea.

«Manchester City Football Club puede confirmar que a las 19:00 del jueves 1 de octubre de 2026 el club presentó su recurso integral contra la opinión de la Comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League», afirmó el club. «La postura firme del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene errores materiales claros de derecho, de principio y de hecho, y no ofrece garantías.»

El comunicado continuó: «El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables en apoyo de todas sus posturas en relación con este caso. Seguiremos respetando el debido proceso y necesariamente estamos limitados en lo que podemos decir adicionalmente hasta que todos los procedimientos hayan concluido.»



