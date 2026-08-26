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El Manchester City prepara una oferta inicial por el centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez, tasado en 120 millones de libras
Los gigantes del Etihad planean un acercamiento
El Manchester City está dispuesto a lanzar una primera oferta por el centrocampista del Chelsea Fernandez antes de que se cierre el mercado de fichajes, informa BBC Sport. El Chelsea valora al internacional argentino de 25 años en un mínimo de 120 millones de libras, lo que le convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia de la Premier League tras el traspaso de Alexander Isak al Liverpool por 125 millones de libras. El nuevo entrenador del City, Maresca, ve a Fernandez como la pieza clave para reconstruir su centro del campo.
- AFP
La renovación del centro del campo cobra impulso
Maresca ha mantenido una estrecha relación con Fernandez tras su propia controvertida salida del Chelsea el día de Año Nuevo, antes de hacerse cargo del Etihad Stadium en junio. Su fichaje haría que el City batiera su récord de traspaso por segunda vez este verano, después de haber pagado ya 116 millones de libras por Elliot Anderson al Nottingham Forest.
Esta ofensiva en el mercado llega tras cuatro salidas importantes en el centro del campo: Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah (52 millones de libras), Rodri al Barcelona (65 millones de libras), Nico Gonzalez al Newcastle (52 millones de libras), y Bernardo Silva al Real Madrid.
Etapa turbulenta en Stamford Bridge
Las tensiones entre Fernandez y el Chelsea se intensificaron tras su eliminación de la Champions League ante el PSG en marzo, lo que llevó al centrocampista a expresar abiertamente su frustración. El argentino, fichado desde el Benfica por 107 millones de libras en 2023, exploró un traspaso al Real Madrid junto al agente Javier Pastore antes de que el club español desmintiera públicamente la especulación. El nuevo técnico del Chelsea, Xabi Alonso, mantuvo conversaciones privadas con Fernandez en julio, pero se negó a revelar qué se dijo.
- Getty Images Sport
Las negociaciones de última hora cobran gran importancia
El City se enfrenta a una carrera contrarreloj para formalizar una oferta antes del cierre del mercado de fichajes de la próxima semana. La venta de Fernandez supondría la salida de mayor perfil del Chelsea desde que Eden Hazard se unió al Madrid en 2019. Alonso debe mantener a su plantilla centrada en medio de compromisos ligueros críticos, mientras que Maresca necesita el fichaje estrella para devolver al City su dominio en casa y en Europa.
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