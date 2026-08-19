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El Manchester City pone su atención en el centrocampista de la Roma Manu Kone después de que el United abandone su persecución
El Manchester City busca refuerzos para el centro del campo
El Manchester City ha añadido a Kone a su lista de posibles fichajes de cara al inminente cierre del mercado, según The Guardian. Bajo la dirección del nuevo entrenador, Enzo Maresca, y del director deportivo, Hugo Viana, el club está inmerso actualmente en una importante reestructuración en el centro del campo.
El City ya ha visto este verano las salidas de alto perfil de Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders, lo que ha dejado un vacío notable en la medular.
Aunque recientemente cerró el fichaje de Elliot Anderson en una operación de 116 millones de libras procedente del Nottingham Forest, el conjunto de Mánchester sigue muy activo en el mercado en busca de más calidad para asegurarse de estar plenamente preparado para defender esta temporada su corona nacional.
Una estrella del Mundial despierta interés
Kone reforzó su reputación mundial tras una serie de actuaciones destacadas con Francia en el Mundial 2026. El jugador, de 25 años, participó en cinco de los ocho partidos de su selección durante el torneo en Norteamérica, y Francia ganó los cuatro encuentros en los que fue titular.
Sus excepcionales actuaciones en la escena internacional llevaron a la Roma a aumentar su precio de venta hasta unos 51 millones de libras, una valoración que aparentemente disuadió al Manchester United de avanzar en su interés inicial.
Sin embargo, el City está ahora bien posicionado para satisfacer estas exigencias económicas, especialmente tras generar una cantidad importante de fondos con las recientes ventas de Reijnders al Al-Qadsiah y de Rodri al Barcelona.
- (C)Getty Images
Bouaddi y Fernandez, en la lista de candidatos para el centro del campo
Además de su intento por fichar a Kone, el City está cerca de cerrar el fichaje por 85 millones de libras del centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi. El jugador de 18 años está considerado una gran promesa, pero Maresca desea la experiencia de máximo nivel que Kone aportaría de inmediato. El City también mantiene su interés en el centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez, pero ya ha pasado un plazo interno relacionado con su cláusula de rescisión sin que se haya presentado una oferta formal.
- AFP
¿Qué le espera ahora al Manchester City?
Maresca y su plantilla se preparan para arrancar su nueva campaña de la Premier League contra el Bournemouth en el Etihad Stadium. Fuera del terreno de juego, Viana afronta unas frenéticas dos últimas semanas del mercado de fichajes. El City debe cerrar rápidamente sus salidas pendientes y presentar una propuesta formal a la Roma si quiere incorporar a Kone a su plantilla antes del plazo de septiembre.
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