El Manchester City planea presentar pruebas irrefutables para revocar el veredicto sobre las infracciones financieras de la Premier League

Una parte central del caso de la Premier League se basó en correos electrónicos hackeados, incluido un mensaje de 2013 de Jorge Chumillas a Simon Pearce en el que hablaban de cómo fluían los fondos de patrocinio. Sin embargo, el Manchester City sigue insistiendo en que esos correos representan suposiciones falsas por parte del personal. En un mensaje de vídeo dirigido a los empleados del club, el director ejecutivo Ferran Soriano negó con rotundidad las acusaciones.

Soriano dijo: "Todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una única acusación falsa: que el dinero personal del propietario se introdujo de algún modo y en secreto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi. Esto simplemente no es cierto. Se han presentado pruebas irrefutables ante la comisión de la Premier League que demuestran que eso no podía ocurrir y que no ocurrió. Entre ellas se incluyen extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar categóricamente que el dinero no procedía del propietario".