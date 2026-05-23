El Manchester City planea fichar a una estrella del Chelsea, pues ya hay conversaciones extraoficiales para conseguir al objetivo prioritario de Enzo Maresca

Con la era post-Guardiola en marcha en el Etihad, el City tiene a Fernández como prioridad de fichaje. Sky Alemania indica que Maresca, próximo técnico con un contrato de tres años, lidera la operación.

Maresca, quien trabajó con el campeón del mundo durante 18 meses en Chelsea, considera que Fernández es ideal para su mediocampo. Según el informe, el City ya inició conversaciones para concretar el fichaje.



