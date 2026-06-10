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El Manchester City ofreció 106 millones de libras por Elliot Anderson, pero el Nottingham Forest lo rechazó. El Manchester United ya se retiró de la puja
El Forest se resiste a pagar la cifra récord en el fútbol británico
Según The Athletic, Forest ha rechazado una segunda oferta multimillonaria del City por Anderson. La última propuesta garantizaba 106 millones de libras, con complementos que podrían elevar aún más la cifra.
Pese a las astronómicas cifras, el Forest no autorizará la venta a menos que el acuerdo suponga un nuevo récord de traspaso en el Reino Unido. Actualmente, ese récord lo ostenta el Liverpool, que pagó 125 millones de libras por Alexander Isak al Newcastle United el verano pasado. El Forest exige una cantidad superior, en efectivo y garantizada, antes de plantearse desprenderse de su preciado activo.
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La ofensiva del City se topa con fuerte resistencia
El City quiere fichar a Anderson para reforzar su centro del campo, pero sus gestiones no han prosperado. El club cree que su última oferta es justa para un jugador cuyo valor ha subido desde su llegada al City Ground, mientras que el Forest busca maximizar la ganancia de un futbolista que compró por solo 35 millones de libras al Newcastle en 2024.
El City, con poderío financiero, duda ante una tercera oferta que superaría los 125 millones de libras, cifra que pone a prueba su determinación en este mercado de verano.
El United se retira de la carrera
El City sigue tanteando el terreno, mientras que el United ya habría perdido interés. A principios de semana se rumoreaba que los «Diablos Rojos» querían fichar a Anderson y que confiaban en ganarle la partida al City. Sin embargo, el rápido aumento del precio ha cambiado el panorama para el equipo de fichajes liderado por INEOS.
Los diablos rojos no quieren entrar en una subasta “desorbitada” que podría elevar el coste hasta 130 millones de libras, así que prefieren destinar esos fondos a otras prioridades de la plantilla de Michael Carrick. Esto deja vía libre al City, siempre que este satisfaga la valoración del Forest.
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Posibles fichajes para los Red Devils
Tras quedarse sin Anderson, el Manchester United busca alternativas para el centro del campo. Ya fichó a Ederson del Atalanta, pero sigue buscando refuerzos antes del cierre del mercado.
En Carrington se barajan varios nombres de la Premier: Mateus Fernandes (West Ham), Carlos Baleba (Brighton) y Alex Scott (Bournemouth). Estos futbolistas cuestan menos que Anderson, lo que permite al United repartir su presupuesto, mientras el City sigue como único gran rival por la estrella del Forest.