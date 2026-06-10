Según The Athletic, Forest ha rechazado una segunda oferta multimillonaria del City por Anderson. La última propuesta garantizaba 106 millones de libras, con complementos que podrían elevar aún más la cifra.

Pese a las astronómicas cifras, el Forest no autorizará la venta a menos que el acuerdo suponga un nuevo récord de traspaso en el Reino Unido. Actualmente, ese récord lo ostenta el Liverpool, que pagó 125 millones de libras por Alexander Isak al Newcastle United el verano pasado. El Forest exige una cantidad superior, en efectivo y garantizada, antes de plantearse desprenderse de su preciado activo.