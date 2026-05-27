El Manchester City negocia con el Tottenham para repatriar a Pedro Porro

Según AS, el City negocia el fichaje de Porro este verano. El club vive una gran transición y planea nombrar a Maresca tras la era de 10 años de Guardiola.

Aunque el City no ganó la Premier en las dos últimas temporadas, cerró la campaña con el doblete de la FA Cup y la Carabao Cup. En cambio, los Spurs vivieron una temporada caótica y evitaron el descenso en la última jornada con Roberto De Zerbi.