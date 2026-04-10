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El Manchester City negocia con el capitán del Sporting de Lisboa, Morten Hjulmand, mientras Hugo Viana espera reunirse con la estrella del centro del campo
El City intensifica su interés por el capitán del Sporting
El City ha intensificado su interés por Hjulmand de cara a la próxima ventana de fichajes. Según A Bola, los Cityzens ya se han puesto en contacto de manera informal con el club portugués en un intento por adelantarse a la competencia de la Juventus y el Manchester United.
El club está decidido a ficharlo al final de esta temporada. El director deportivo Viana, quien lo fichó del Lecce al Sporting por 19,5 millones de euros en 2023, impulsa la operación. Su conocimiento del jugador y la buena relación entre ambos clubes colocan al City en ventaja para cerrar el acuerdo.
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El Sporting está dispuesto a negociar una reducción del precio del traspaso.
Aunque las negociaciones formales aún no han comenzado, el City ya conoce las expectativas del Sporting respecto a un posible traspaso. El club portugués está dispuesto a negociar un acuerdo por debajo de la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 80 millones de euros. Según se informa, el presidente del Sporting, Frederico Varandas, y la directiva del club estarían dispuestos a aceptar una oferta de entre 40 y 50 millones de euros.
El internacional danés ha sido clave en sus tres temporadas en Lisboa, ayudando al club a mantener el éxito nacional y consolidándose como uno de los centrocampistas más fiables de la liga.
El perfil ideal para los planes de Guardiola en el centro del campo
Según el informe, el City sigue a Hjulmand mientras evalúa el futuro de su mediocampo, especialmente por la incertidumbre sobre Rodri. El danés encaja en el perfil técnico y físico que Guardiola pide a sus mediocampistas defensivos.
Los ojeadores del City lo han seguido esta temporada y destacan su inteligencia táctica, disciplina defensiva y capacidad para controlar el ritmo del juego. Hjulmand ha sido clave en el Sporting, donde ejerció de capitán durante la consecución de dos ligas consecutivas. Su liderazgo y serenidad con el balón lo perfilan como candidato ideal para liderar el centro del campo del City en el futuro.
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El Sporting prepara planes de contingencia
El Sporting ya prepara la posible salida de su capitán en la temporada 2026-27. Los ojeadores buscan un sustituto con la misma presencia, madurez y valor de reventa a largo plazo que Hjulmand. Lo que se recaude por el traspaso del centrocampista danés se reinvertirá en reforzar la plantilla, sobre todo en el centro del campo.
Con el mercado de fichajes próximo, las negociaciones podrían acelerarse en las próximas semanas. Por ahora, el City sigue como candidato principal para incorporar a Hjulmand mientras planifica la próxima temporada.