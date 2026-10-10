El Manchester City mantuvo conversaciones secretas de «acuerdo» con la Premier League ANTES del veredicto de culpabilidad en el caso de los 115 cargos

Según un informe de Bloomberg, el Manchester City mantuvo conversaciones preliminares con la Premier League en un intento de alcanzar un acuerdo económico. Estas conversaciones confidenciales acabaron fracasando porque el City se negó a ceder en sus firmes reivindicaciones de inocencia.

De haberse alcanzado un acuerdo, es probable que el club hubiera pagado una multa considerable, evitando así castigos deportivos catastróficos como el descenso o que le fueran retirados sus títulos históricos. Es importante destacar que cerrar un acuerdo no habría constituido legalmente una admisión de culpabilidad.

Sin embargo, el enorme volumen de los cargos implicaba que cualquier resolución económica simplemente habría agilizado la batalla legal en lugar de ponerle fin por completo. Un desenlace así también se habría encontrado con una feroz resistencia por parte de rivales nacionales acérrimos, entre ellos Arsenal, Liverpool y Manchester United, todos los cuales se quedaron a las puertas del título de liga durante la era de dominio del City.



