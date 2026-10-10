Getty Images Sport
Traducido por
El Manchester City mantuvo conversaciones secretas de «acuerdo» con la Premier League ANTES del veredicto de culpabilidad en el caso de los 115 cargos
Negociaciones fallidas entre bastidores
Según un informe de Bloomberg, el Manchester City mantuvo conversaciones preliminares con la Premier League en un intento de alcanzar un acuerdo económico. Estas conversaciones confidenciales acabaron fracasando porque el City se negó a ceder en sus firmes reivindicaciones de inocencia.
De haberse alcanzado un acuerdo, es probable que el club hubiera pagado una multa considerable, evitando así castigos deportivos catastróficos como el descenso o que le fueran retirados sus títulos históricos. Es importante destacar que cerrar un acuerdo no habría constituido legalmente una admisión de culpabilidad.
Sin embargo, el enorme volumen de los cargos implicaba que cualquier resolución económica simplemente habría agilizado la batalla legal en lugar de ponerle fin por completo. Un desenlace así también se habría encontrado con una feroz resistencia por parte de rivales nacionales acérrimos, entre ellos Arsenal, Liverpool y Manchester United, todos los cuales se quedaron a las puertas del título de liga durante la era de dominio del City.
- Getty Images
Un engaño de mil millones de libras
La magnitud de las infracciones financieras descubiertas por la comisión independiente es asombrosa. El panel concluyó que el Manchester City operó un sofisticado esquema de casi 1.000 millones de libras durante un periodo de nueve temporadas entre 2009 y 2018. Esta operación fue diseñada para eludir de forma sistemática tanto la normativa de sostenibilidad financiera de la Premier League como la de la UEFA mediante una serie de acuerdos artificiales.
En el centro del dictamen estaba una operación de financiación encubierta orquestada por la cúpula del club. La comisión determinó que empresas con sede en Abu Dabi pagaron solo una fracción de los valores de patrocinio declarados. Los importes pendientes fueron cubiertos discretamente por el Abu Dhabi United Group, la principal sociedad de cartera propiedad del jeque Mansour.
Mediante este mecanismo, el club inglés infló artificialmente sus ingresos comerciales en más de 830 millones de libras. También se determinó que exageró los ingresos por derechos de imagen en casi 74 millones de libras, al tiempo que ocultó casi 17 millones de libras en obligaciones contractuales con el personal.
El City mantiene su inocencia en medio de la apelación
Las consecuencias del veredicto han sido explosivas, y el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ha calificado la situación como "la más significativa de la historia de la Premier League". A puerta cerrada, la animadversión es igual de palpable. El director ejecutivo del City, Ferran Soriano, dijo al personal del club que la comisión independiente simplemente había dado por buena una "teoría de la conspiración" impulsada por la liga.
A pesar de las conclusiones condenatorias, el club respondió rápidamente presentando una apelación formal el 1 de octubre de 2026. En un desafiante comunicado público, el City desestimó la resolución por "insegura" y profundamente defectuosa.
"La firme postura del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene claros errores materiales, de derecho, de principio y de hecho", rezaba el comunicado oficial. "El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables en apoyo de todas sus posiciones".
- AFP
Sanciones inminentes y guerra legal
La comisión independiente que emitió el veredicto de culpabilidad tiene ahora la tarea de determinar el castigo del club. Dada la magnitud sin precedentes de las infracciones y el fracaso de las conversaciones previas para alcanzar un acuerdo, el City se enfrenta a una amenaza muy real de sanciones deportivas extremas, que podrían incluir deducciones masivas de puntos, la expulsión de la máxima categoría o la retirada de títulos anteriores.
Sin embargo, el recurso agresivo del City garantiza que esta amarga batalla legal se prolongará durante meses. A corto plazo, la incertidumbre persistente amenaza con desestabilizar la plantilla de Enzo Maresca, lo que podría afectar a la continuidad de los jugadores, a futuras operaciones en el mercado de fichajes y al proyecto deportivo más amplio del club mientras espera una resolución final y vinculante.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias